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氣爆善款辦演場會被抹黑　韓國瑜競總：民進黨議員要向五月天道歉

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▲康裕成質詢社會局長黃淵源 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲康裕成質詢社會局長黃淵源 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者徐政璿／台北報導

針對民進黨議員康裕成2日在臉書PO文，稱「韓國瑜競選團隊竟然爆料五月天用了5000萬的善款辦演唱會」一事，韓國瑜競選辦公室駁斥此事，並呼籲民進黨不應該把優秀音樂人的善行當成政治抹黑工具，要主動向五月天及五迷道歉。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜競選團隊從未主動提及「五月天用5000萬氣爆善款辦演唱會」，當初這場「高雄氣爆NEW再創新高五月天演唱會」，是由五月天無酬演出，並由相信音樂公司提供舞台、音響、投影幕等設備。而活動宣傳、媒體接待、活動訊息露出、交通控管、人潮輸運、警義交值勤、餐費、環境清潔等行政協助工作，則由觀光局負責辦理，上述支出費用由高雄氣爆善款支應，共110萬3500元。

韓國瑜競選辦公室表示，高雄氣爆是高雄人心中永遠的痛，五月天在氣爆後不但捐款1500萬救災，還到災區無酬義演、為災民打氣，韓競辦對此相當感謝。也呼籲民進黨不應該把優秀音樂人的善行當成政治抹黑工具。

最後，韓國瑜競選辦公室再次強調，從未主動提及「五月天用善款辦演唱會」，也呼籲先在臉書陳述此事的康裕成議員提出證據，並主動向五月天及五迷道歉。

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