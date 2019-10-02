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郵輪市場夯！航港局增設專區搭上新南向　發展藍色經濟

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▲▼發表會現場合照。（圖／航港局提供）

▲發表會現場合照。（圖／航港局提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部航港局今（2）日邀請百位航運產官學界代表，共同針對新南向國家發展趨勢、貨櫃運輸產業面對的競爭局勢進行分析、分享。航港局副局長陳賓權表示，今年因應亞洲郵輪市場蓬勃發展，增設郵輪專區，並配合政府新南向政策，提供新南向國家商情資料，使用者均可於對外資訊平臺查詢相關資訊。

「108年度航港發展資料庫推廣發表會暨新南向國際分析」發表會今日下午舉行，開場由印度台北協會施哲聖副會長、駐台北印尼經濟貿易代表處亞蒂拉主任分享新南向國家發展趨勢，國立高雄科技大學海洋科技發展處戴輝煌處長，亦針對當前貨櫃運輸產業面對的競爭局勢分析。

請繼續往下閱讀...

發表會吸引超過百位航運產官學界代表與會，期望台灣能夠揚帆啟程新南向、創新領航智慧港。陳賓權表示，全球經貿環境劇烈變化，衝擊亞太產業供應鏈，因此規劃善用台灣居亞太海運中心的優勢，積極發展海運產業與藍色經濟，以厚植競爭力。

▲▼航港局陳賓權副局長致詞。（圖／航港局提供）

▲航港局陳賓權副局長致詞。

陳賓權說，航港局自104年建置「航港發展資料庫」，整合國內外航港相關資料，進行趨勢分析做為政府決策參考；另外也結合Alphaliner數據資料，進行全球航線資料分析，現場並有體驗區提供來賓實機操作相關功能。

航港局表示，未來除持續擴充「航港發展資料庫」資料，將全力整合國內重要航港與物流相關資源，以利各界充分利用外，並將應用先進科技，規劃船舶運能與航線變化等之預測分析，協助業者瞭解海運發展與商情資訊，擴展市場及掌握優勢，發揮資源共享效益，提供海運界經營策略與佈局參考。

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