身分不明惹議！海關暫扣的加熱式菸　千條已經過期

▲海關暫扣加熱式菸草。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

由於加熱式菸目前法規、法源尚未修立，使其「身分不明」，所以民眾從國外攜帶加熱式菸品被查到，會被海關暫扣。根據統計，目前海關暫扣加熱式菸草有4.5萬條、加熱器組近千組，已經有千條菸草超過保存期限，有7件民眾提出異議，想要把扣留的加熱式菸品拿回，但仍遭否准仍扣留當中。

財政部長蘇建榮今（2）日到立法院財政委員會進行業務報告，民進黨立委吳秉叡質詢時表示，由於加熱式菸現在「身分不明」，衛福部尚未修法、以及給予解釋令，使得許多加熱式菸品暫扣在海關，恐怕面臨國賠的問題。

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根據財政部統計，目前海關從106年至今年8月底，已經扣留4.5萬條菸，加熱式器達987組。值得注意的是，106年所海關所扣的加熱式菸品1030條，已經超過保存期限。

雖然目前還未有提出國賠申請，但關務署也陸續接到民眾提出的異議，據統計，已經有7案民眾依據行政罰法第41條提出異議，要求撤銷扣押，已經遭到否准；但是也有2件提起訴願、以及1案已經提起行政訴訟。

吳秉叡則表示，雖然他個人並不吸菸，但他認為，如果是因為含有尼古丁等有害物質，基於國人健康與兒少保護的話要禁止加熱式菸，現在紙菸卻可以銷售並不符合邏輯，所以應該以客觀的角度、對於吸菸者的健康角度來思考是否要開放加熱式菸。吳秉叡並指出，就海關的查扣情況來說，加熱器也只是機器，海關也要查扣，就如同紙菸跟打火機，打火機也要被查扣一樣。

蘇建榮今日表示，對加熱式菸品管制，會配合衛福部做法來做，根據未來菸害防制法中定義，來評估是否為菸品管理法的管理範圍。關務署表示，衛福部目前態度是將加熱式菸草及加熱器視為一體，未來會配合衛福部正式政策拍板及修法，調整加熱器稅則稅號，與加熱菸草規定一致。

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▼加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）