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「最強菜販」林佳新獲國民黨徵召選台中立委　挑戰蔡其昌

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▲李佳芬幫林佳新致詞助勢。（圖／記者鄧木卿攝）

▲李佳芬日前到台中為林佳新助講造勢。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

被喻為挺韓國瑜大將「最強菜販」林佳新2日在群組上宣布獲得國民黨徵召，將投入立委第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）選舉，挑戰立法院副院長蔡其昌，林說，農夫特質就是逆來順受，他呼籲大家一起打一場乾淨選舉，台中市黨部主委顏文正則說，這選區多數是農民，林非常適合擔任農民代言人。

▲林佳新被國民黨徵召挑戰現任蔡其昌。（圖／林佳新提供）

▲林佳新獲國民黨徵召參選立委。（圖／林佳新提供）

台中市立委第1選區現任者是民進黨立法院副院長蔡其昌，國民黨一度傳出要徵召前陸委會副主委張顯耀出征，但張以家庭因素婉拒，接著就傳出有最強菜販之稱的林佳新很有意願投入這選區，還沒被徵召前，林就上廣播節目大談自己參選理念，林還很霸氣的說，如果他被徵召，不會找韓國瑜站台，讓韓去全台各地輔選，他的選區自己來就好。

台中市青荷總會幾天前幫韓國瑜舉辦後援會，紅黑派要角都到齊，韓的夫人李佳芬代表韓出席，當時林佳新就穿著立委候選人背心上台造勢，李致詞表示心疼林佳新飛象過河，從雲林跑來台中參選，非常辛苦，而林則說，他要表達的是，國民黨並不畏戰。

林佳新2日下午在群組上主動宣布，真心感謝國民黨牽成，剛剛已獲得中常會通過徵召，他說，農夫的特質中最鮮明的就是「不會怨懟」，逆來順受，希望大家「挺農」「農為國本」，不畏風雨大家一起向前走，一起加油，打一場正面選舉，乾淨的選舉。

顏文正說，這選區大多數都是農民，以大甲為例，很多都是種芋頭的農民，林佳新不僅種菜、賣菜，一周有很多天都來海線和農民相處，有時還教導農民如何種菜，可說是農民最佳代言人，至於年前餵狗喝酒一事，顏不覺得是負面，「又不是虐狗、若是虐狗，怎麼可能自己po上網」，純粹是玩樂成分，目前人狗之間相處還是很融洽。

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