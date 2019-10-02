陸十一閱兵衝美來！　台軍事專家：有發動戰略核報復能力

記者任以芳／北京報導

中國大陸建政70周年活動昨(1日)順利落幕，號稱史上規模最大的十一閱兵，解放軍一口氣展示40%新裝備。像是東風-41、東風-100(長劍)、東風-17、無偵-8首次公開亮相。兩岸軍事專家也解讀，「這次展出的新軍武全是中長程洲際彈道導彈，很明顯是針對老美秀軍武大肌肉！」

▲東風-41型洲際戰略核導彈。（圖／記者任以芳攝）

「東風」系列導彈號稱是解放軍火箭軍的「護國利器」，舉例解放軍新研發的東風-41，30分鐘內可達目標地，射程1.5萬公里，可覆蓋美國全境被形容是中國「核威懾的終極性象徵」。台灣軍事專家施孝瑋分析，「目前大陸擁有的核彈頭，搭配東風-41和JL-2，儘管和美軍還是有差距，萬一兩國發生摩擦衝突，解放軍也有發動戰略核報復的能力！」

▲東風-17常規導彈。（圖／記者任以芳攝）

2002年，美國曾公開宣布七個「先發制人」核打擊對象，其中大陸解放軍名列第二，直到現在這個名單還沒取消。施孝瑋說，「這次新亮相東風-17，也讓美國繃緊神經，加緊提升針對高超音速武器的防禦能力，隨著明年北斗衛星全球布局完工，代表解放軍可以在全世界對美國發動任何攻勢！」

近年，中國大陸堅持布局防御型核戰略，不斷提升核武器的突防概率和生存能力。儘管，東風-41實際運用不高，更多是作為核戰略威懾武器。中共這次藉由閱兵展示大肌肉，也是想告訴外界和美方，解放軍已擁有和其他國家相同水平的強大軍事實力，希望傳達「以戰止戰」的訊息。