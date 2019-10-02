李哲華遭陣前換將　徐弘庭：黨中央務必向全國選民說明原因！

▲前國民黨組發會主委李哲華。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對去年九合一選舉勝選操盤手、國民黨組發會主委李哲華在選前一百天遭撤換，轉調智庫副執行長，國民黨中常委徐弘庭2日表示，陣前換將是不好的狀況，更是在泛藍民眾希望國民黨團結時發生內鬥的傳聞，黨中央務必對中華民國國民、泛藍民眾說明清楚在這個時間點換將的原因。

徐弘庭表示，在選前一百天做一級主管的人事更替，他個人認為是匪夷所思，除非有特殊狀況，這是大家想要釐清的；對於是否跟韓國瑜民調低迷有關，他說，李哲華擔任組發會主委有蠻長一段時間，是各縣市黨部輔選、基層之間聯繫的管道，他都非常嫻熟，跟民調數字的連結性應該不大。

對於是否跟吳敦義夫人蔡令怡的「夫人派」有關，徐弘庭說，他不會揣測是夫人幫或是吳敦義人馬內鬥，但他確實相信，黨中央務必要說清楚人事更替的原因。外界也猜測，先前李哲華針對郭台銘退黨動作表示「國民黨不是菜市場，說來就來說走就走」等言論是遭拔官的關鍵。

但是，當時文傳會當時也發出新聞稿，痛罵郭台銘欺騙死去的領導人，要選就選何必演戲等。徐弘庭也對此表示，黨務系統當時確實對郭台銘有一些不當、過激言論，但為此作出人事更動，坦白說，其他部門應該也要調整才對，因為文傳會也發出不妥當的新聞稿，這邏輯不通！

中常委曾文培則表示，此人事更動他是看媒體報導才知道，組發會負責組織動員，對黨與選舉還說是手跟腳的角色，智庫是政策擬定，是大腦的角色，手腳跟腦一樣重要，全黨目標是要贏得立委和總統選舉，要尊重吳敦義的調度權。

對於在選前一百天才換人，是否擔心影響選情，曾文培表示，現在看起來選舉還沒白熱化，如果再晚一些可能會，但目前看來還是合適的時間點；他也否認主因是黨內內鬥，他認為李哲華過去一直都是跟隨著吳敦義，人事調動只是角色對調，沒有特殊因素，跟韓國瑜民調低迷也沒有直接關係。

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