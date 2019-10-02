innisfree、ETUDE HOUSE超級品牌日　藍莓平衡系列激殺41折

▲蝦皮購物與innisfree、ETUDE HOUSE推出期間限定超級品牌日。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準夏末秋初肌膚溫和保養、彩妝換季需求，又適逢週年慶檔期，網購近期針對美妝保養祭出折扣優惠，韓系的innisfree藍莓平衡系列激殺41折，ETUDE HOUSE X DAISY DUCK新款彩妝7折起開搶，櫃姐特推國際歐美大牌夯品則是限時特殺1折起，預計將帶動買氣飆漲。

蝦皮購物與innisfree、ETUDE HOUSE聯手於9/30～10/3打造「超級品牌日」，獨家開賣innisfree藍莓平衡系列商品，其中主打「藍莓平衡潔顏泡泡+調理液組」僅530元再贈3片真萃面膜，「藍莓水感防曬潔顏組」則是下殺41折，號稱3秒打造韓妞滴水肌的「綠茶保濕精華」限量加送7片面膜，年度最殺千元有找。活動期間更有明星商品99元限量搶購，還有機會抽中GoPro 7和萬元蝦幣豪禮。

彩妝部分，強打「ETUDE HOUSE X DAISY DUCK」聯名新品，首度單品/組合打折7折起，「甜心頰攻柔焦腮紅餅（Daisy）」僅360元，韓國美妝大神PONY聯名演繹「15色玩轉色彩經典眼彩盤」，網購最低價799元，此外，「秋冬色系香醇烘焙麵包屋眼彩盤（10色）」也搶先上市。

▲東森購物百貨週年慶開跑，精選專櫃大牌美妝保養品祭出限時特殺。（圖／翻攝自東森購物官網）

東森購物線上百貨週年慶登場，精選專櫃大牌美妝保養品限時特殺1折起、買一送一、加一元多一件、限定加大版等特惠，人氣美妝保養品牌SK-II、雅詩蘭黛、SHISEIDO、蘭蔻、KIEHL’S、CHIC CHOC更是主打買就送好禮，網站亦同步歡慶20週年，10月份主打天天抽單車、雙人套餐券及6吋蛋糕，月抽王品牛排10人套餐券。

friDay購物根據內部數據資料發現，9月美妝保養品買氣明顯提升，尤其保濕類商品表現更明顯，整體銷量業績較8月份激增超過5成，若依品類區分其中成長率最高的前3名，依序為：安瓶、精華液及面膜；美容小家電則以導入儀及洗臉機的銷量業績表現最為亮眼，9月份較前一個月成長超過3成。