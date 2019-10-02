台北紡織展下周登場　展出攤位共1,058個創下歷屆之最

▲ 紡拓會秘書長黃偉基。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

經濟部國際貿易局指導，紡拓會主辦的台北紡織展（Taipei Innovative Textile Application Show, TITAS）本年邁入第23屆，展出廠商來自12個國家及地區，總共423家廠商、1,058個展位，創下歷屆之最。

今年的台北紡織展為文化部臺北時裝週的系列活動，臺北時裝週以「NOWism」主題，強調「臺灣的現在即是未來」。今年TITAS有來自臺灣、法國、義大利、美國、瑞士、瑞典、德國、日本、韓國、澳大利亞、香港及中國大陸等12個國家及地區的423家廠商參展，展出規模達1,058個展位，創歷屆之最。

本屆TITAS依產業發展及市場需求，聚焦在「機能應用、永續環保、智慧紡織、智慧製造」四大主題。在機能應用方面，台灣廠商在運動機能衣在世界上佔有相當大的好評，紡拓會秘書長黃偉基提及，像是福懋早在先前就與Nike成為創新合作夥伴，並已著手討論2021年的新進程；此外，在2010、2014與2018的世紀盃足球賽，大會也採用台灣紡織廠衣料。

在永續環保部份，黃偉基說，像是目前遠東新已經發展出成衣回收技術；就連Nike、愛迪達也都預計將在2024年，達成100%回收的目標，材料純化必定成為未來趨勢。從寶特瓶回收到廢棄漁網再製，以及海洋回收廢料的再生技術，落實循環經濟概念的紡織品，已成為全球品牌商的採購共識。

在智慧紡織部分，運用創新纖維並結合穿戴裝置、雲端資訊與無線傳輸技術，邁向穿戴舒適及量測功能的智慧紡織品與智慧衣，亦為本屆亮點。黃偉基提及，像是台灣已成立智慧紡織品聯盟，而研發出的醫療用紡織品也已引進長庚等知名醫院，也同樣的引進中國大陸醫院中，並且建立了醫療紡織產品的「台灣標準、台灣定義」。

在智慧製造中，為協助成衣產業邁向自動化發展，展出因應工業4.0所需的高端設備。例如：數位化針平織全能拉布機、驗布機、高速裁剪機及檢針機，以去除人為疏失導致的成本增加；結合數位讓紡織機械應用自動化，並整合數據資料庫技術，力求實踐時下紡織機械的最高生產力效能。

紡拓會表示，2020年台北紡織展將於10月6-8日舉行，是臺灣紡織業年度盛會，紡拓會將持續增進展效，為參展商與品牌商創造雙贏。