1個月2次！潤泰楊梅廠「排紫色廢水」　遭罰38萬元、勒令停業

▲潤泰楊梅二廠偷排紫色廢水遭勒令停工。（圖／桃園市環保局提供）

財經中心／綜合報導

潤泰全球公司楊梅二廠一個月內，2次被查出涉嫌偷排pH值為10的鹼性紫色廢水到德盛溪內，蒸氣鍋爐也排出黑煙造成空氣汙染，遭到桃園市政府環保局依違反水汙染防治法、空氣汙染防制法告發，由於情節重大，被勒令停工並裁罰38萬元。

根據《自由時報》報導，環保局於6月1日時接獲民眾檢舉，赴潤泰楊梅二廠進行稽查，並查獲雨水道正在排放紫色、檢測pH值為10的鹼性廢水，超出放流水標準，擴大稽查後更發現，廢水的時計排放量也超出許可排放量許多，依違反水汙染防治法罰款28萬元。

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▼潤泰楊梅二廠偷排紫色廢水。（圖／桃園市環保局提供）

此外，稽查人員更於巡查時發現蒸氣鍋爐冒出黑煙，散發出臭味染空氣品質，依照違反空氣汙染防制法告發，罰款10萬元並限期3天內改善，若是逾期未改善將按日處罰到改善為止。

對此，潤泰公司辯駁，是因為廢水處理廠管線老舊，再加上牆壁有裂縫，才會導致，「少數」的廢水流到雨水下水道排出；而蒸氣鍋爐冒黑煙則是因為引風機在稽查當天突然故障，目前已經修繕完畢。

報導中指出，主要產品為筒紗染色、格子布、色平布、牛仔布等的染色、漿紗、織布的潤泰公司，在5月中旬才剛被查獲排放未經處理得冷卻水及軟水反洗水，遭到罰款21萬元，沒想到不到一個月時間，又再度被查獲第二次繞流排放廢水。

環保局說，已經在雨水道加裝排水監控器，潤泰公司一再的污染地方環境，藐視公權力，行徑相當惡劣；目前被依水汙染防治法認定違規情節重大，停工處分，未改善前不得再產生廢水。