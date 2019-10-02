挺韓大將杏仁哥號召罷免　「白眼女神」黃捷：樂觀看待不擔心

▲高雄市議員黃捷對於罷免行動不擔心。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

時代力量高雄市議員黃捷，因質詢韓國瑜翻白眼一夕爆紅，也讓她日前出席公開活動時，慘遭韓粉辱罵「垃圾」，讓她決定提告，但沒想到卻引來挺韓五虎將之一的「杏仁哥」不滿，開直播狂譙黃捷「不尊重長輩」，現在更在臉書上號召「鳳山的朋友站出來連署，一起來罷免黃捷吧」。

高雄市議員黃捷日前被韓粉辱罵「垃圾」等不雅字眼，還作勢要打人，讓黃捷不堪受辱於29日前往鳳山分局提告。但此舉卻讓「杏仁哥」感到相當不滿，開直播怒嗆黃捷「不尊重長輩」，甚至再槓黃捷，於臉書貼出多張罷免黃捷地點的照片，呼籲鳳山的朋友站出來連署，一起罷免黃捷。

▲杏仁哥於臉書公布罷免黃捷地點 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

對此，黃捷表示「罷免行動從前陣子就開始，有成立社團到上街連署，我都有聽到，不會擔心也不會害怕，做鳳山議員到議會質詢都是為鳳山努力，到目前為止收到的鼓勵訊息比威脅或是揚言罷免還多，我自己樂觀看待，作為公民本來就可以行使權力，我也予以尊重，表現好不好鳳山選民自有公評」。

▲罷免黃捷連署書。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

不過想罷免黃捷，依選罷法規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段，提議階段要有1%選民簽署，以鳳山區為例，公民數是28萬7829人，第一階段提議約要有2900份連署書，第2階段的連署約要有2萬9000份，連署要任期屆滿一年才能提出，黃捷也提到「我不知道對鳳山選民來說，這門檻會不會過，不過這幾天收到鼓勵支持訊息，甚至服務處來給擁抱，多過於覺得我不理性的民眾，自己評斷我覺得算滿樂觀，我的表現大家有看在眼裡」。