「移車不用問？」三重宮廟挪機車爆衝突　車主蒐證反遭毆

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區重陽路一間宮廟上月底在進行霓虹燈移位工程，因為底下停有鄰居的機車，擔心電焊火花會造成機車毀損，不經車主同意遂自行挪動機車，讓吳姓車主勃然大怒上前理論，雙方爆發口角衝突反遭柯姓宮廟委員痛毆，還把吳男蒐證中的手機拍落，警方到場將柯姓主委帶回偵辦。

▲三重吳姓車主機車遭移向宮廟理論反遭委員毆打。（圖／記者陳豐德攝）



吳姓男子（45歲）日前就因為宮廟疑似違建問題，與廟方委員有所爭執，並指控對方曾出言恐嚇「要讓你斷手斷腳」，雙方因此埋下恩怨。不料吳姓男子9月30日下午3時許在住家下樓時，突然發現自己的機車被移到約3公尺旁，吳男遂向廟方質問「摩托車不是你們的，要移車也要經過車主同意。」

吳男受訪時表示，柯姓委員（53歲）當場就怒飆五字經並說「移你車不行喔？」，見對方蠻橫不講理，立即衝回自家拿手機錄影蒐證，並對著委員說「來，再罵啊？」委員見狀將手機撥掉造成螢幕毀損，並毆打自己頭部。好在一旁民眾趕緊勸阻，警方也隨即到場，隨後將2人帶回偵辦。

宮廟方強調，當時正在施作霓虹燈移位工程，但是吳男的機車停放在霓虹燈下，擔心電銲的火花會損毀其坐墊，恰巧見到吳男父親返家，在經過吳父同意後就將機車移置一旁繼續工程，而吳男不聽解釋才會引起衝突。警方受理偵訊後，全案依照傷害以及毀損罪嫌將柯姓委員移送偵辦。

▼宮廟當時正在施作霓虹燈移動工程。（圖／記者陳豐德攝）



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