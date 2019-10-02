醫生＆富二代酒駕競速撞女重傷　醫1200萬和解…富少判賠1465萬

▲倪姓外科醫師和蔣姓富少酒駕街頭競速，車子失控撞到對向，害陳婦翻車。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名倪姓外科醫師三年前和蔣姓富少相約聚餐，兩人幾杯黃湯下肚後，不僅違法酒駕，還在街頭展開並排競速，然而車子失控後，撞上對向車輛，害得陳姓婦人翻車，造成多處撕裂傷、骨折。倪男在二審期間以賠償陳婦1200萬元達成和解，而蔣姓男子在當庭則是想先給100萬元卻遭到拒絕，陳婦另對蔣男求償3634多萬元，高雄地院審理之後，判蔣男一共得賠償1465萬元，全案還可再上訴。

2016年11月18日凌晨倪男和蔣男飲酒後，分別駕駛BMW及JAGUAR轎車，在中華四路與新光路口併排停等紅燈，期間二人相互以重踩油門、使引擎提速空轉發出噪音方式挑釁，待綠燈亮起，倪男瞬間加速，在切換右側車道撞上蔣男轎車和另輛計程車，導致蔣男所駕駛的車輛打滑撞上對向陳婦轎車，陳婦撞上分隔島後翻覆。

▲倪姓外科醫師和蔣姓富少酒駕街頭競速，車子失控撞到對向，害陳婦翻車。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳婦家人說明，這場車禍造成陳婦胸主動脈剝離、十二指腸穿孔、氣血胸，以及全身多處骨折和撕裂傷，治療後肢體嚴重減損機能、腦部有重大傷害，更進一步指控，蔣男應該要負起事故的醫療費、復健費、喪失勞動能力損害、未來治療費用以及精神撫慰金3234萬元，陳婦丈夫、女兒和母親也各求償一百萬元，共3634萬元。

蔣男解釋，因為倪姓男子沒打方向燈就變換車道，而且第一時間並沒有剎車，繼續踩油門推行他的車，才使他撞上陳婦的車子，他雖然有過失也是次要原因，認為陳婦家屬沒有舉證未來醫療費用用途，況且精神撫慰金也過高，才不願賠償。

法官當庭勘驗事發事故影像後，認定事故當下，倪男會重踩油門推開蔣男的車，是為了肇事逃逸，與蔣男會衝撞陳婦並沒有關係，倪男和蔣男應該要負連帶賠償責任。雖然倪男已付1200萬元和陳婦和解，而家屬也拋棄對倪男的民事請求權，但並沒有包含其他連帶債務人的民事請求權，判定蔣男必須如數賠償。

高雄地院審理後，盼蔣男必須賠償醫療費、生活輔具、未來醫療復健費、看護等1390萬1568元，令陳婦家屬等三人精神撫慰金75萬元，共應賠1465萬1568元。

而刑事部分，高雄高分院在今年五月依公共危險等罪證，判倪姓男子2年徒刑，宣告緩刑5年，付國庫50萬元；蔣男則是判刑1年2個月，全案還可再上訴。

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