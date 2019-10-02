6歲童遭「滾水灌喉嚨」全身15%燙傷慘死　毒父喊：他體內有惡魔！

▲ 6歲男童遭親生父親殺死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州發生一起離譜的殺人案，一名男子宣稱，在幫年僅6歲的兒子洗澡時發現他體內存在某種邪惡的物質。男子於是展開「驅魔儀式」，將滾燙的熱水倒進兒子的喉嚨裡，將他殺死，目前已經因涉嫌犯下一級謀殺罪被拘禁。

隸屬美國國家廣播公司（NBC）的當地新聞頻道News 4 Tucson報導，警方上月26日接到男子妻子的報案電話後趕往現場。男嫌馬丁內斯（Pablo Martinez）當時宣稱，他發現兒子會不自然發怒、表現得像惡魔，且注意到熱水會讓孩子平靜下來，因此往他口中倒熱水，以趕走惡魔。

法庭文件指出，男孩的養母聽見浴室傳來咕嚕咕嚕的聲音，便發現丈夫在浴缸的水龍頭下抱著兒子。她試圖阻止丈夫，但馬丁內斯告訴她，「我必須這麼做。」現年31歲的馬丁內斯也已經承認，曾將兒子放在水流下5至10分鐘。

警方搜索整間房子後，在其中一個房間裡發現6歲男童躺在床上，頭部靠在枕頭上，送醫後不久就喪命。報導指出，男童全身15%被燙傷，包括前臂、手肘及頭部等部位。他後來被證實為當地Lynn Urquides小學的學生；校方指出，男童本就有特殊教育需求。