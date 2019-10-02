袋鼠變寵物罐罐　澳洲今年預計獵殺1.4萬隻送進加工廠

▲澳洲將實施「袋鼠收穫計畫」，開放捕殺袋鼠並製成加工食品。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

外國人將袋鼠視為可愛的象徵，但在澳洲卻因為數量越來越多，造成農作物的破壞和車禍的問題。維多利亞州政府1日表示，已經准許有執照的獵人能夠捕殺袋鼠，並加工製成寵物食品。

澳洲維多利亞州政府表示，經過5年的袋鼠寵物食品試驗，且計畫成功後，「袋鼠收穫計畫」將成為永久性政策，在7個擁有大量袋鼠的州內設置「捕獵區」，在今年底預計要獵殺14,090隻的東部灰大袋鼠和西部灰大袋鼠，也就是每天需獵殺227隻，「收穫的袋鼠屍體，可以由經過授權的公司加工製成寵物食品。」

維多利亞州農業部長西米斯(Jaclyn Symes)表示，袋鼠收穫計畫可以平衡袋鼠群的總數量，並確保農民所有的農作物，也避免更多袋鼠搶奪牲畜飼料和水源。維多利亞州政府表示，「雖然允許殺死一定數量的袋鼠，但仍有達到動物福利的標準。」

根據澳洲10 daily報導，在2018年估計約有140萬隻袋鼠。維多利亞農業網站也指出，雖然袋鼠是本土野生動物，但牠們對農作物的破壞，已經造成生產者和維多利亞州經濟上不利的影響，「這個計畫是在最大限度的減少袋鼠的破壞，並利用袋鼠創造維多利亞州的經濟利益。」州政府也表示，正在尋求英聯邦政府批准，希望能將袋鼠皮出口海外。

Kangaroo killings: Australian charged with driving car into 20 animals https://t.co/OWBuAzLBOX — BBC News (World) (@BBCWorld) October 2, 2019

而新南威爾士州在9月28日才發生蓄意輾殺袋鼠的案件。警方表示，一名19歲男子用車輛輾殺20隻袋鼠，其中包括年幼的袋鼠寶寶。野生動物救援人員簡妮.吉布森(Janine Gibson)形容這是一場「毫無意義的大屠殺」，所幸有3隻袋鼠寶寶從母親的育兒袋中被救出，現在已得到良好的照顧。