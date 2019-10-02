男醫檢師偷拍女同事更衣！　準新娘敵不過陰影「婚前3個月跳樓亡」

▲ 女子在醫院更衣室被偷拍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宛貞／編譯

南韓偷拍案頻傳，日前有一名即將與男友步入禮堂的女子驚覺自己在醫院更衣室裡換衣服的樣子都遭同事偷拍，且不只她一人受害。儘管嫌犯已被逮捕歸案接受調查，但女子案發後始終活在恐懼中，無法承受龐大的精神壓力，最終跳樓身亡。

《光州廣播》1日指出，全羅南道順天市一家綜合醫院的女性員工因無法克服遭人偷拍的陰影而自殺。這家醫院一名38歲男性醫檢師涉嫌在員工更衣室裡偷拍女性員工換衣服，被捕後拘禁。由於更衣室基本上是男女共用，僅以櫥櫃做為簡單的隔間，男嫌可以輕易進入，在櫃子上挖洞後放入鏡頭，共偷拍4名女同事。

4名受害女子其中一人原定明年1月結婚，因這起案件受到打擊，9月24日凌晨1時左右被人發現陳屍在公寓1樓的花壇。死者家屬指出，她生前曾被選為最親切員工，工作態度積極且個性開朗，即將與男友結婚，近來卻飽受偷拍案的陰影折磨，經常做惡夢，才會做出極端的選擇。

南韓警察廳統計，2018年全國共發生5829件偷拍案，將近2011年1523件的4倍之多。受害者大多因害怕影片外流，受到二次傷害，活在極大的不安與精神衝擊之中。但相較犯行程度，嫌犯受到的懲罰往往微不足道。

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