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台南失智老婦徒步迷途10公里至菁寮老街　白河警協助平安返家

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▲台南市警白河分局菁寮派出所警員洪國雄、林欣翰，協助迷途失智老婦人平安返家。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警白河分局菁寮派出所警員洪國雄、林欣翰，協助迷途失智老婦人平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

家住台南新營區70多歲失智老婦，徒步到後壁區菁寮老街，她連走10公里迷途而不自覺，家屬擔心向警方報請協尋，白河警方即時發現協助返家，家屬感激不已。

台南市警白河分局菁寮派出所警員洪國雄、林欣翰，接獲民眾報案，稱菁寮老街有一名老婦人在路口徘徊，警方立即趕赴現場，見一名老婦人神色略顯疲倦路邊徘徊，看似年約70多歲，與其對談後發現老婦人有輕微失智情形，已無法清楚表達話語，身上也未有任何證件或防走失手環。

▲台南市警白河分局菁寮派出所警員洪國雄、林欣翰，協助迷途失智老婦人平安返家。（圖／記者林悅翻攝）

警方先行將老婦人帶返派出所，並提供茶水及早餐，其臉上倦容看得出老嫗似乎徒步走一段很長的路程，但無論警方如何耐心詢問，老婦人都答非所問且喃喃自語一個名字，後來警方突然靈機一動，利用失蹤人口系統，將老婦人所說的名字不斷組合，經比對相片終於確定老婦人為失蹤人口，因此趕緊通知其家人將其帶回。

老婦人的家屬向警方表示，家人在住家附近找了很久，心急得像熱鍋上的螞蟻，經詢問才知道因老婦人有失智情形，只是未料到老婦獨自徒步走得這麼遠，最近早晚溫差大，家屬著實心疼，幸虧有警方協助，家屬對於警方的熱心服務，頻頻表達感謝之意，員警也不忘提醒家人應盡量多陪伴老婦人及多關心注意其作息與行蹤，避免走失情況再次發生。

白河分局分局長朱信憲表示：警察為民服務的熱忱，讓迷失的民眾終於找到回家的路，彰顯助人最樂精神！呼籲政府有推出防走失標籤（有QR CODE標籤可免費申請和自費申請的防走失手環），減少家中長者走失機會，並希望民眾看見有失智長者可多一分關心及慰問，讓他們得以順利返家。

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