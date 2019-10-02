外媒：特斯拉將收購DeepScale　力拚2020推出機器人計程車

▲特斯拉近年來陸續收購不同類型的公司。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據外媒報導，特斯拉將收購美國新創公司 DeepScale，以助打造真正的無人自駕車，努力實現執行長馬斯克 （Elon Musk）曾說過在2020年推出機器人計程車的承諾。

DeepScale是矽谷一家專門做自動駕駛感知技術的新創公司，成立至今才4年時間，可說是非常年輕，而公司技術是汲取原始資料而非目標資料，並以嵌入式處理器來加速感測器融合。

這筆交易可能有助於特斯拉實現目標，讓車主能在類似Uber的平台上，將自己的車輛其當作機器人計程車那樣出租給他人，但車上是完全沒有駕駛的。

特斯拉車輛中內置的計算資源其實也有限，DeepScale的技術旨在協助車廠利用低功率的處理器，就可運作精準的電腦視覺，而其標準符合多數車輛。這些處理器與傳感器、地圖繪製、計畫和控制系統搭配在一起，可以幫助車輛完成對周圍環境的感知。

DeepScale 執行長 Forrest Iandola 也加入特斯拉團隊，這次交易有助特斯拉填補自動駕駛團隊的人才缺口，因為在今年 5 月該團隊負責人鮑爾斯（Stuart Bowers）離開之後，團隊陸續有 11 位工程師也離開。

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