新娘穿上謎樣婚紗！「絕對領域」全被看光　網笑翻：成人紙尿布？

▲新娘穿「謎樣婚紗」引發網友熱議。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



實習記者賴韻如/綜合報導

近日網路上瘋傳一張超荒唐的新人婚禮照,只見照片中新娘身穿的婚紗似乎「過於前衛」,外層僅有一層超薄紗遮蔽,臀部以及整條腿全都一覽無遺。這張照片曝光後立即引發網友熱議,大家紛紛直呼「這到底是什麼設計?」、「拳頭硬了」。

據《每日郵報》報導,這張照片近日被分享至臉書社團「That's It I'm Wedding Shaming」中,一名網友表示,「這對新人上個周末在當地某個滑板公園舉辦婚禮,還有邀請搞笑舞者來進行表演,我沒有參與這場婚禮,而是從一位有參加婚禮的朋友那得知的,這與眾不同的新人讓我忍不住PO文和大家分享。」

