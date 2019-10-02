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新娘穿上謎樣婚紗！「絕對領域」全被看光　網笑翻：成人紙尿布？

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▲新娘,婚禮（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新娘穿「謎樣婚紗」引發網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者賴韻如／綜合報導

近日網路上瘋傳一張超荒唐的新人婚禮照，只見照片中新娘身穿的婚紗似乎「過於前衛」，外層僅有一層超薄紗遮蔽，臀部以及整條腿全都一覽無遺。這張照片曝光後立即引發網友熱議，大家紛紛直呼「這到底是什麼設計？」、「拳頭硬了」。

據《每日郵報》報導，這張照片近日被分享至臉書社團「That's It I'm Wedding Shaming」中，一名網友表示，「這對新人上個周末在當地某個滑板公園舉辦婚禮，還有邀請搞笑舞者來進行表演，我沒有參與這場婚禮，而是從一位有參加婚禮的朋友那得知的，這與眾不同的新人讓我忍不住PO文和大家分享。」

從照片中可以看見，當時新郎和新娘緊摟著彼此，新郎穿著一身黑色西裝，看起來相當正式。然而，新娘所穿的婚紗設計則是相當「前衛」，上半身只有一層超薄的白紗遮蔽著，而屁股後方則是拖著一條長長的白紗，下半身一覽無遺，連裡面穿的「藍綠色連身內衣」也被看光光，讓觀眾相當不解。

不少網友看見這身「謎樣婚紗」紛紛笑翻，留言表示，「這是我看過最詭異的婚紗」、「我以為她穿著成人紙尿布」、「現代人未免也太開放了吧...」、「這穿著到底是什麼鬼？」、「腿部完全沒有遮蔽，還搭配穿到大腿的白襪，這是什麼設計？」、「我真的不能接受」。

對此，也有網友表示，由於原PO在文中有提及，婚禮中有邀請搞笑舞者來表演，且照片中的女子並沒有戴上頭紗，並推測照片中該女子「應該只是舞者，而非真正的新娘。」

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