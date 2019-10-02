銀行辦事等1小時！他震驚「開戶的還坐那」　網曝地雷日：光會計就塞爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

許多固定休六日的上班族，若要上銀行辦事，只能趁午休空檔或請事假，然而進銀行後又是漫長的等待。一名男網友昨天等了1小時，發現根本沒動靜，無奈之餘也不禁抱怨，「到底是沒效率，還是客戶問題太多？」

男網友在PTT八卦板發文提到，他抽空到銀行處理帳戶被鎖的問題，怎料等了足足1小時，前面開戶的人還坐在那，「眼看請事假的時間快到了，號碼牌怎麼樣都沒動過，等到火大欸，有掛嗎？」

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▲月初和月底，都會有非常多人到銀行辦理業務。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「魯姐之前等開戶，歷時2.5小時給你參考」、「現在開戶都很久，要查洗錢系統、鍵CRS」、「防止洗錢啊」、「不意外啊，規定越來越多，開戶時間就會越來越長」、「法國開戶1個月，別靠杯」、「我朋友說他第一次開戶等到睡著」。

還有不少內行人指出，「要花時間的事情不要月初跑銀行，會塞死」、「1-5日和25-30日，這10天真的要避免去銀行，否則等到3點半」、「看你大概對跑銀行不熟，月初光中小企業會計跑銀行存錢、領錢就很多，現在還是有很多沒在用匯款的小公司」、「月初又放假結束第一天，銀行本來就都是人，自己沒常識還怪人」。

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