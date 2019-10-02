川普怒批「這是政變」！眾院大動作彈劾調查　蓬佩奧開轟：根本霸凌

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普「電話門」風波持續延燒，眾院啟動彈劾調查並向國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發出傳票，要求5名國務院官員出庭作證。對此，蓬佩奧怒批，民主黨人此舉猶如「威嚇」、「霸凌」，「我將會使用一切手段阻止、揭露任何企圖針對我引以為傲的專業人員而來的恐嚇。」此外，川普也在推特上提到，眾院啟動的彈劾調查根本是場「政變」（coup）。

綜合路透社、BBC等外媒報導，眾院民主黨人要求5名國務院官員本月出庭作證，因為一行人對總統川普的「通烏門」事件有直接瞭解。

不過，蓬佩奧對此感到相當不滿，強調眾院外交委員會主席安格爾眾（Eliot Engel）的要求，只能用「企圖恐嚇、霸凌、不正當對待國務院傑出專業人員」來理解，沒有給國務院及證人們足夠的時間來準備。

▲ 能說一口流利俄語的約瓦諾維奇答應11日出庭作證。（圖／達志影像／美聯社）

對此，眾院外交委員會、情報委員會及監督和政府改革委員會的領袖們再度重申，若沒有遵守或拒絕傳票的要求屬於違法行為，也將構成妨礙眾院彈劾調查的證據，「蓬佩奧應該要立即停止恫嚇國務院證人，以求自保和維護總統。」

一名眾院官員透露，5位被點名出庭作證的國務院官員當中，已有2人同意提供證詞，分別是答應11日出庭作證的前美國駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Marie Yovanovitch）及日前請辭的前美國烏克蘭事務特別代表沃克（Kurt Volker）。

至於處於這場政治風暴核心的川普則提到，「隨著一天天過去，我也瞭解更多事情，我得到的結論是：現在發生的事情不是彈劾，這是政變（it is a COUP）」，這是有意剝奪人民的權力、投票權、自由、憲法第二修正案、宗教、軍事、邊境牆及上帝賦予他們的身為美國公民的權利。

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▼ 美國總統川普。（圖／路透）

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