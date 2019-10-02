　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清大連儂牆遭破壞撕毀　學生會長憤怒報警提告

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

繼東吳大學、文化大學、中山大學、義守大學等校園連儂牆遭破壞後，清華大學連連儂牆日前也遭不明人士撕毀。清大學生會指出，經駐警隊調閱監視器，確認是人為蓄意破壞，學生會嚴厲譴責撕牆的行為，會長賴永岫也已至警局報案並提告。

清大學生會日前在校園野台旁海報牆設立連儂牆，但在9月30日中午12時55分左右遭不明人士撕毀，經駐警隊調閱監視器，確認是人為蓄意破壞。學生會指出，台灣是多元開放的國家，我們尊重包容不同聲音。連儂牆作為集體表意支持自由的場域，每個留言承載我們對於生長的土地、生活的方式的願景。「我們邀請每位生活在台灣的人們，一同守護這塊土地難能可貴的自由與民主。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲清華大學連儂牆日前遭撕毀，學生會長報警提告。（圖／記者崔至雲攝）

學生會說明，「如果對於撕牆，你同樣感到憤怒，你還有些話來不及寫上去，讓我們再次用言論自由填滿連儂牆，以具體行動支持，為香港爭取真民主盡份心力。請不要小看台灣人民守護民主的意志、捍衛言論自由的堅定。」

學生會今日也在臉書上再次指出，校園連儂牆前昨（2日）發生數起衝突，籲請校內外人士尊重本校連儂牆上言論，理性自制、尊重民主法治，企圖以任何形式覆蓋、破壞、撕毀連儂牆上他人言論者，若行為經查證屬實，將依照校內獎懲辦法送請議處或報警處理。

▲▼ 清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

▲清華大學連儂牆。（圖／記者崔至雲攝）

對此，清大學務長王俊程表示，清華大學共設置有2處連儂牆，其一設置在學生活動野台旁的海報牆，另一個在人社院演講台旁佈告欄，其中野台旁的連儂牆是在9月29日凌晨完成的，當時以4張A4海報為主，旁邊則有用便利貼貼成的「HK」字樣，但是在1日就發現，有3張A4海報被撕掉了，經過校方駐警隊調閱監視器，有發現是一名女性將連儂牆撕毀的，目前學生會已報警處理。

王俊程說，若經警方調查發現，該名女性是清大學生的話，也將依校規處置，而以學校立場尊重學生參加社會議題，並和平表達意見，盼以理性溫和態度表達，避免過度激烈反應，甚至演變成肢體衝突。
 

ET快訊
漁工是我家人！船主淚喊「只會開會」　怒催林佳龍：船體破壞沒關
快訊／南方澳斷橋「尋獲第5具遺體」　已知5死1失蹤
爆是連千毅最疼小三！子瑜親口曝真相　子涵被起底身分曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

清大連儂牆遭破壞撕毀　學生會長憤怒報警提告

北都有線電視被緯來、東森斷訊　NCC開罰10萬

女生一聽就怦然的撩人金句！12星座男脫口而出「妳真的好可愛」是什麼意思？

南方澳大橋「鋼索3年未檢修」　明細曝光…經費全拿來換燈搞路平

搜救人員水中受傷！林佳龍：力拼明日有臨時航道通行

屏東大武山化身浪漫劇場！「南國漫讀節」揭開最迷人閱讀風景

大媽「捷運亮卡」逼讓位　腦麻兒媽無奈吐持「粉紅小卡」心聲：心酸大過福利

只限10月！舊手機用不到快回收　環保署要送8支iPhone

南方澳斷橋港務公司4聲明　罹難者每人賠500萬、3年內完成重建

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

清大連儂牆遭破壞撕毀　學生會長憤怒報警提告

北都有線電視被緯來、東森斷訊　NCC開罰10萬

女生一聽就怦然的撩人金句！12星座男脫口而出「妳真的好可愛」是什麼意思？

南方澳大橋「鋼索3年未檢修」　明細曝光…經費全拿來換燈搞路平

搜救人員水中受傷！林佳龍：力拼明日有臨時航道通行

屏東大武山化身浪漫劇場！「南國漫讀節」揭開最迷人閱讀風景

大媽「捷運亮卡」逼讓位　腦麻兒媽無奈吐持「粉紅小卡」心聲：心酸大過福利

只限10月！舊手機用不到快回收　環保署要送8支iPhone

南方澳斷橋港務公司4聲明　罹難者每人賠500萬、3年內完成重建

嚴立婷穿「神級戰服」喝喜酒！　激短窄裙「狂露鉛筆腿」…生2胎無P身材超狂

高雄分署法拍！執行官「直播叫賣」狂撈1752萬…民眾直呼：賺到了

獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

ABL／黃金陣容尚未到位　夢想家得加速整合

【廣編】年終最強檔！　得恩堂眼鏡「鏡架折2千再抽好禮」

星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

北京女網／謝淑薇連兩站一場遭淘汰　歐絲塔潘寇成一姐殺手

台南失智老婦徒步迷途10公里至菁寮老街　白河警協助平安返家

亞錦賽／中華隊籌組投手群　江少慶、張奕參賽待確認

洋基、雙城重砲對決　凱許曼：我們需要拿出最好的一面

南方澳大橋坍塌「整段落海中」油罐車掉落起火...斷裂畫面曝光

生活熱門新聞

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細..

Skoda車98加2百！員工：..

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸..

對話曝！煞氣女嗆爆雇主「PO啥..

妻月領12萬！30K夫辭職「帶..

南方澳橋齡一曝光　 網友喊：完..

想解鎖帳戶！請事假到銀行「等1..

連千毅授權書4大疑點　陳斐娟笑..

腦麻兒媽吐心聲：粉紅小卡「心酸..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

南方澳大橋完整檢測報告曝光！

受米塔颱風影響 一華航班機轉..

博愛座大媽狂找碴！台中妹帥解圍

好市多中和店收停車費　網：像變..

更多熱門

相關新聞

陸生撕毀連儂牆　邱豐光：不再讓他們入境

香港反送中議題持續在台灣發燒，近日卻傳出多所大學的陸生因撕毀校內連儂牆上聲援反送中的字條，與校內港生發生爭執。對此，移民署長邱豐光2日表示，依照大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第12條規定，在台灣有違反法律或從事違背對等尊嚴之不當行為者會列入管制，於下次申請入境台灣時不予許可。

彈頭取出　曾志健手術後情況穩定

卜睿哲：香港示威者應見好就收

香港18歲中彈男現況曝光　仍有2人命危

港警稱18歲學生「涉襲警」才開槍

關鍵字：

清大連儂牆學生會挺港反送中

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面