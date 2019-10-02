清大連儂牆遭破壞撕毀　學生會長憤怒報警提告

▲清華大學連儂牆 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

繼東吳大學、文化大學、中山大學、義守大學等校園連儂牆遭破壞後，清華大學連連儂牆日前也遭不明人士撕毀。清大學生會指出，經駐警隊調閱監視器，確認是人為蓄意破壞，學生會嚴厲譴責撕牆的行為，會長賴永岫也已至警局報案並提告。

清大學生會日前在校園野台旁海報牆設立連儂牆，但在9月30日中午12時55分左右遭不明人士撕毀，經駐警隊調閱監視器，確認是人為蓄意破壞。學生會指出，台灣是多元開放的國家，我們尊重包容不同聲音。連儂牆作為集體表意支持自由的場域，每個留言承載我們對於生長的土地、生活的方式的願景。「我們邀請每位生活在台灣的人們，一同守護這塊土地難能可貴的自由與民主。」

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▲清華大學連儂牆日前遭撕毀，學生會長報警提告。（圖／記者崔至雲攝）

學生會說明，「如果對於撕牆，你同樣感到憤怒，你還有些話來不及寫上去，讓我們再次用言論自由填滿連儂牆，以具體行動支持，為香港爭取真民主盡份心力。請不要小看台灣人民守護民主的意志、捍衛言論自由的堅定。」

學生會今日也在臉書上再次指出，校園連儂牆前昨（2日）發生數起衝突，籲請校內外人士尊重本校連儂牆上言論，理性自制、尊重民主法治，企圖以任何形式覆蓋、破壞、撕毀連儂牆上他人言論者，若行為經查證屬實，將依照校內獎懲辦法送請議處或報警處理。

▲清華大學連儂牆。（圖／記者崔至雲攝）

對此，清大學務長王俊程表示，清華大學共設置有2處連儂牆，其一設置在學生活動野台旁的海報牆，另一個在人社院演講台旁佈告欄，其中野台旁的連儂牆是在9月29日凌晨完成的，當時以4張A4海報為主，旁邊則有用便利貼貼成的「HK」字樣，但是在1日就發現，有3張A4海報被撕掉了，經過校方駐警隊調閱監視器，有發現是一名女性將連儂牆撕毀的，目前學生會已報警處理。

王俊程說，若經警方調查發現，該名女性是清大學生的話，也將依校規處置，而以學校立場尊重學生參加社會議題，並和平表達意見，盼以理性溫和態度表達，避免過度激烈反應，甚至演變成肢體衝突。

