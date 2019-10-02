台彩新推2款刮刮樂總獎金逾10億　「台灣好麻吉」頭獎200萬有3個

▲台彩今天推出新刮刮樂「台灣好麻吉」、「10來運轉」，2款刮刮樂總獎項超過273萬個，總獎金超過10億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

為展現台灣本土風情，台灣彩券公司今（2）日特別推出新刮刮樂「台灣好麻吉」、「10來運轉」，每張售價皆200元，2款刮刮樂總獎項超過273萬個，總獎金超過10億元。

台彩表示，這次推出的刮刮樂「台灣好麻吉」，首度將台灣藍鵲、台灣獼猴、台灣黑熊、石虎、梅花鹿、貓頭鷹、穿山甲、樹蛙等多種台灣特有生物收錄於刮刮樂券面，展現濃濃的台灣本土風情，每張售價為200元，一共有3個頭獎200萬元。

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至於遊戲玩法，台彩指出，這張刮刮樂包括2局「一刮即中」、「刮三中三」及「對幸運號碼」，在「刮三中三」刮區中也特別設計以台灣特有生物作為遊戲符號，只要刮出3個相同的符號即可得到獎金。這款遊戲總中獎率34%，有超過15萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過138萬個，總獎金超過5.3億元。

為慶祝光輝十月，台彩同步推出以「10」為主題的全新刮刮樂「10來運轉」，每張售價200元，不論是票券設計、遊戲玩法、獎金結構皆圍繞著數字「10」，提供100萬元、10萬元、1萬元與1,000元等獎項，讓民眾在10月時來運轉好運來。

台彩說，刮刮樂「10來運轉」特別選在10月上市，不只遊戲名稱應景討喜，遊戲玩法也跟數字「10」緊密結合，包含刮出一個「10」、2個數字相加為「10」、以及刮出3個「10」即得獎金，趣味性十足，頭獎100萬元多達10個，還有10次中獎機會，總獎項超過134萬個，總獎金超過5.2億元，總中獎率33%。