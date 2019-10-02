　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台彩新推2款刮刮樂總獎金逾10億　「台灣好麻吉」頭獎200萬有3個

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台彩今天推出新刮刮樂「台灣好麻吉」、「10來運轉」，2款刮刮樂總獎項超過273萬個，總獎金超過10億元。（圖／台彩提供）

▲台彩今天推出新刮刮樂「台灣好麻吉」、「10來運轉」，2款刮刮樂總獎項超過273萬個，總獎金超過10億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

為展現台灣本土風情，台灣彩券公司今（2）日特別推出新刮刮樂「台灣好麻吉」、「10來運轉」，每張售價皆200元，2款刮刮樂總獎項超過273萬個，總獎金超過10億元。

台彩表示，這次推出的刮刮樂「台灣好麻吉」，首度將台灣藍鵲、台灣獼猴、台灣黑熊、石虎、梅花鹿、貓頭鷹、穿山甲、樹蛙等多種台灣特有生物收錄於刮刮樂券面，展現濃濃的台灣本土風情，每張售價為200元，一共有3個頭獎200萬元。

請繼續往下閱讀...

至於遊戲玩法，台彩指出，這張刮刮樂包括2局「一刮即中」、「刮三中三」及「對幸運號碼」，在「刮三中三」刮區中也特別設計以台灣特有生物作為遊戲符號，只要刮出3個相同的符號即可得到獎金。這款遊戲總中獎率34%，有超過15萬個1,000元（含）以上的獎項，總獎項超過138萬個，總獎金超過5.3億元。

為慶祝光輝十月，台彩同步推出以「10」為主題的全新刮刮樂「10來運轉」，每張售價200元，不論是票券設計、遊戲玩法、獎金結構皆圍繞著數字「10」，提供100萬元、10萬元、1萬元與1,000元等獎項，讓民眾在10月時來運轉好運來。

台彩說，刮刮樂「10來運轉」特別選在10月上市，不只遊戲名稱應景討喜，遊戲玩法也跟數字「10」緊密結合，包含刮出一個「10」、2個數字相加為「10」、以及刮出3個「10」即得獎金，趣味性十足，頭獎100萬元多達10個，還有10次中獎機會，總獎項超過134萬個，總獎金超過5.2億元，總中獎率33%。

ET快訊
快訊／南方澳斷橋「尋獲第5具遺體」　已知5死1失蹤
爆是連千毅最疼小三！子瑜親口曝真相　子涵被起底身分曝光
老婆月領12萬！30K夫辭職「帶孩忙家務」被酸　妻這樣做網讚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台彩新推2款刮刮樂總獎金逾10億　「台灣好麻吉」頭獎200萬有3個

勞團反對買工費合法化　勞動部今開會商討

加油工「假承攬」被監察院糾正　中油：已開罰違規廠商

私菸案新進展！第3波針對旅客超買精品、包包開罰　董靜宜、林家如都在其中

台股穩守所有均線之上　收盤下跌19點

新台幣成美中貿易戰意外贏家　兌美元匯率自8月以來緩步走升

41家南亞買主來台採購　促成4200萬美元潛在商機

貿協首度籌組日韓珍奶拓銷團　粉圓商機上看310億

台灣面膜唯一得獎！董座坐陣「我的美麗日記」勇奪法國美妝奧斯卡

外傳大陸可能終止ECFA　經長沈榮津：影響約5%金額不多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

台彩新推2款刮刮樂總獎金逾10億　「台灣好麻吉」頭獎200萬有3個

勞團反對買工費合法化　勞動部今開會商討

加油工「假承攬」被監察院糾正　中油：已開罰違規廠商

私菸案新進展！第3波針對旅客超買精品、包包開罰　董靜宜、林家如都在其中

台股穩守所有均線之上　收盤下跌19點

新台幣成美中貿易戰意外贏家　兌美元匯率自8月以來緩步走升

41家南亞買主來台採購　促成4200萬美元潛在商機

貿協首度籌組日韓珍奶拓銷團　粉圓商機上看310億

台灣面膜唯一得獎！董座坐陣「我的美麗日記」勇奪法國美妝奧斯卡

外傳大陸可能終止ECFA　經長沈榮津：影響約5%金額不多

嚴立婷穿「神級戰服」喝喜酒！　激短窄裙「狂露鉛筆腿」…生2胎無P身材超狂

高雄分署法拍！執行官「直播叫賣」狂撈1752萬…民眾直呼：賺到了

獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

ABL／黃金陣容尚未到位　夢想家得加速整合

【廣編】年終最強檔！　得恩堂眼鏡「鏡架折2千再抽好禮」

星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

北京女網／謝淑薇連兩站一場遭淘汰　歐絲塔潘寇成一姐殺手

台南失智老婦徒步迷途10公里至菁寮老街　白河警協助平安返家

亞錦賽／中華隊籌組投手群　江少慶、張奕參賽待確認

洋基、雙城重砲對決　凱許曼：我們需要拿出最好的一面

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

財經熱門新聞

新系統崩壞！看出南山人壽3點錯..

和碩分紅獎金入袋　員工年收入1..

韓元匯價創六周以來新低　換5萬..

影／上校軍官靠技術分析5步驟　..

重大突破！　Mikro Mes..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

南海挖石油？沈榮津：1981年..

為韓國瑜解套？藍委拿出8立委舊..

沈榮津專訪／台灣到2030年都..

辜仲瑩　接開發資本董事長

東京奧運來了　銀行發主題信用卡..

外傳大陸可能終止ECFA　經長..

沈榮津「懷抱歡喜心」使命必達　..

新一季10大爆紅股號出爐！　5..

更多熱門

相關新聞

大樂透頭獎衝4.4億　續開35組100萬

今（20）日晚間開獎的大樂透已經連槓15期，累計頭獎獎金上看4.4億元，儘管中秋佳節已過，但台彩中秋加碼活動尚未結束，還會繼續加開35組100萬元獎項，想當億萬富翁的民眾還有機會，不妨到投注站試試手氣。

彩迷小確幸！12月起領獎少繳20%冤枉稅

台彩推2款新刮刮樂 頭獎上看300萬

連假賺一波！威力彩聰明包牌法大公開

花350元提高中獎率！大樂透「連碰」包牌法

關鍵字：

台彩刮刮樂台灣好麻吉10來運轉彩迷

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面