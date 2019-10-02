北都有線電視被緯來、東森斷訊　NCC開罰10萬



▲北都數位有線電視（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導



針對東森幼幼台、緯來育樂台1日無預警對北都有線電視斷訊，國家通訊傳播委員會(NCC)2日決議懲處北都10萬元罰款，並另案調查東森、緯來電視及代理商，是否有「營運不當，有損害訂戶或視聽眾權益之情事」，可予以警告或處新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並令其限期改正。



台北「北都數位」有線系統1日零時在未有任何預警狀況下，發生東森幼幼台、緯來育樂台頻道中斷節目訊號，有5.2萬戶受影響。不過，斷訊僅維持11小時，上午約11點已陸續恢復。





▲北都有線電視被斷訊，NCC決議開罰10萬。（圖／翻攝北都官網）



NCC發言人蕭祈宏表示，北都在被斷訊時一度使用同質性頻道替代，其中第25台東森幼幼台以Cartoon Network卡通頻道的姊妹台付費頻道《Boomerang卡通台》替代，第71台緯來育樂台則以付費頻道Eleven Sports 1台替代。此舉已違反有廣法29條第1項規定，所以決議對其開罰。



對於有頻道代理商一次發出22個頻道下架同意書，系統商是否就需一次申請22個頻道變更營運計畫申請，否則就是違法？以及NCC是否考量過由單方面提出的22個頻道的大規模變更案，其中是否有違常理？背後是否另有原因而不是一般常態的頻道變更？



蕭祈宏表示，此案確實不是一般系統少數頻道上下架的營運計畫變更，這次是代理適與系統商之間的爭議，是多年前從「MG15」爭議在公平會有處份案，之後有MG10，然後一直延伸下來的爭議。系統商表示不可能一次提22個頻道的變更，代理商對於系統商未付費也有充足理由不授權，雙方主張都有道理，加上頻道本身也不希望 被下架，所以是一個很複雜的案子，NCC是希望在這些爭議中能找到共同的認同點，不要影響用戶的權。



由於有線電視系統與頻道代理商之間的授權費爭議不斷，不只觀眾權益可能受影響，NCC也因調處案不斷且效率不彰而疲於奔命，NCC2日也決議，將推動修法在《有線廣播電視法》 第 55 條增列授權費仲裁相關規定，希望能更有效率解決爭議。

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