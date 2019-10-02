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國道聯結車車禍波及平面道路壅塞　網：不塞就不是南崁

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▲▼因國1北上聯結車車禍波及平面道路台４線壅塞。（圖／蘆竹警分局提供）

▲南崁交流道下平面道路被網友吐「不塞就不是南崁」。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1日早上在國道1號北向42.7K處所發生的一起2輛聯結車追撞事故，造成國道嚴重回堵10公里，50K處南崁交流道首當其衝，許多趕著上班的駕駛人困在北上匝道動彈不得，連下交流道的市區平面道路台4線也壅塞不已，並在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」抱怨，從龜山到南崁竟開了1h20m，「不塞就不是南崁」「這個月第一天上班就遲到…全勤泡湯」「日常，不塞才有問題」。

▲▼因國1北上聯結車車禍波及平面道路台４線壅塞。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼因國1北上聯結車車禍波及平面道路台４線壅塞。（圖／蘆竹警分局提供）

▲南崁交流道下平面道路被網友吐「不塞就不是南崁」。（圖／蘆竹警分局提供）

針對上述突發性與例行性交通壅塞問題，轄區蘆竹警分局2日表示，這種突發的非重現性交通壅塞(Non-recurrent congestion)影響層面廣泛，自事故點起算，所造成的交通壅塞面積是以扇形成平方比擴散，而且無法預知，只能透過即時性的交通監控或民眾回報，立即處理，才能減少總延誤量。

警方目前已著手壅塞紓解方案，包括針對台4線交通要道進行分析與檢討，在上、下班或例假日台茂、好市多等購物中心購物車潮的交通尖峰時段，利用大數據觀念結合即時路況，台4線交通瓶頸點為中正路與忠孝東路口，起因為中正路左轉專用道佔據了直行車的速率資源，每當直行車行經該路口時，即因搶占車道而驟減車速，造成後方車流連貫受阻，目前除加派警力於該路口維持秩序外，也正與桃園市政府交通局研商調整路口號誌時相及標線。

對於突發的非重現性交通壅塞，例如交通事故所引發的，解決方案首重「處理效率」。事故形成的道路障礙，越快處理完畢，交通就越快恢復正常，這也是蘆竹警方目前首重的精進方向。

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