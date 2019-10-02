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台南市長黃偉哲說明總預算案　議長郭信良：歡迎良性溝通

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▲針對台南市長黃偉哲拜訪市議會說明總預算案，郭信良議長表示，只要是良性的溝通，市議會的大門永遠是開著的。（圖／記者林悅翻攝）

▲針對台南市長黃偉哲拜訪市議會說明總預算案，郭信良議長表示，只要是良性的溝通，市議會的大門永遠是開著的。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10月2日上午到議會拜訪郭信良議長，溝通2020年總預算案，郭信良議長與林炳利副議長、民進黨團總召林宜瑾、無黨聯盟總召林阳乙、國民黨團發言人王家貞、洪玉鳳，以及林志聰、邱莉莉、蔡筱薇、杜素吟、蔡秋蘭、趙昆原、周奕齊、曾信凱、吳禹寰、盧崑福、吳通龍、穎艾達利等議員一同接見。

郭信良議長率先釋出善意，他指出雖然黃偉哲市長的說明來得遲了些，但黃偉哲市長能撥空前來議會，已經有進步，今天出席的議員們也都很高興能看到黃市長的誠意。郭信良議長說，只要是良性的溝通，市議會的大門永遠是開著的。郭信良議長強調，將詢問未出席議員們意見，再決定如何處理總預算案。


郭信良議長表示，他擔任議員21年了，其中當選3屆副議長，對於輕重緩急，他心裡有數。所以從他就職以來，市議會的臨時會及定期會共通過了超過100億元的墊付案，速度比以往都快。2020年總預算案預定在11月審議，對於超過千億規模的預算，他希望知道編列的重點與方向，才是負責的行為。

王家貞議員在聽了黃偉哲市長說明後，她建議黃市長既然認為舉債建設是必須且合理的事，那麼黃市長應將心比心，代為向高雄市議會民進黨團的議員們轉達，請他們對韓國瑜市長高抬貴手。對於王家貞議員的建議，黃偉哲市長同意代為轉達。

無黨聯盟總召林阳乙議員表示，9月16日黨團協商中，是他提出社團補助款建議額度等各項建議，卻造成郭信良議長「背鍋」。林阳乙議員指出，非民進黨籍議員的社團補助款建議額度僅有50萬元，以永康區43個里來說，每個里的社團連2萬元都拿不到，但民進黨籍議員卻有120萬元的額度，實在有失公平。對此，黃偉哲市長表示會參考其他五都，依適法性來檢討。

民進黨團總召林宜瑾議員表示，今日溝通的氣氛很和諧，黃偉哲市長也已展現誠意，希望議會能盡速讓大會共同審議總預算案。由於當場多位議員表達意見，黃偉哲市長承諾將檢討部分作法。郭信良議長表示，議會樂見市府在合法且不違背民意基礎的前提下自行檢討，並將在黃偉哲市長有具體作為後，再做後續處理。

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