6歲女想去墾丁玩！媽見老師傳「確認訊息」傻愣　網笑讚：很會規劃

▲墾丁後壁湖。（圖／記者周姈姈攝）

記者張嘉晏／綜合報導

女兒跟本計畫通！一名媽媽在臉書分享女兒鬼靈精怪的行徑，原來6歲的女兒最近想到墾丁玩，原PO就表示自己「應該」最近有空，沒想到女兒後來到學校後就直接「先斬後奏」向老師告假。媽媽作為最後一個被通知的人，心中滿滿問號，不過網友們卻都笑說「很聰明」、「怕媽媽太忙忘記」。

「哈囉孩子......能不能先跟我商量一下？」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中又好氣又好笑地發文，她表示6歲女兒的老師今（2日）突然傳訊息來問「XX說星期五請假要去墾丁？」讓她看傻眼，原來她根本沒有答應要去墾丁，一切都是女兒自作主張決定的。

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▲老師傳訊確認 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO回憶，女兒當時只是在車上問她「妳放假了嗎？我好想去墾丁喔！」她則是回覆「下禮拜應該有放假」。沒想到女兒竟自動覺得要去度假了，就自行向老師請假，據說連泳衣都準備好了，讓最後才知情的媽媽無奈表示「再怎麼樣妳都還小，能不能先跟我商量一下？」

網友們見狀後都笑說女兒果然是行動派的，「不錯，有自己的人生規劃」、「其實自己能開口很棒」、「怕媽咪太忙忘記請，女兒先開口」、「我兒子是跟幼稚園老師說，他明天要翹課不來，要老師不用擔心他」、「看來她已經準備好要衝一波了」、「再長大一點就是：我現在在墾丁了，今天不回家」。

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