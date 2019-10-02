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南方澳大橋崩塌…結構風險專家姚大鈞：「鋼索鏽蝕」為主力近因

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝，下同）

記者袁茵／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午發生嚴重坍塌，壓中橋下的3艘漁船，造成嚴重死傷，有多位工程土木專家研判，原因可能是長期受到海風侵蝕導致「鋼索鏽蝕」斷裂造成。對此，結構問題與風險管理專家、美國科羅拉多大學土木博士姚大鈞表示，鋼索鏽蝕較為「主力近因」，但背後的原因可能還有很多，例如維修保養有無到位？以及設計規範、施工品質等。

針對外界最關注的「是什麼原因造成南方澳大橋斷裂」？姚大鈞說，其實橋斷的原因有很多種，根據風險管理訓練來說，其實在證實每個原因之前，每一個原因都是有可能的，包括在南方澳大橋斷裂的前一天，才剛過一個颱風米塔，且隨後又發生一個芮氏規模3.8、最大震度四級的地震，這都會造成橋的搖擺，那會不會因此導致當時鏽蝕的鋼索裡面斷掉幾支？這目前沒辦法回答是或不是。

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▲▼南方澳跨海大橋崩塌空拍。（圖／記者林振民攝）

關於有人研判是「鋼索鏽蝕」造成南方澳大橋斷裂，姚大鈞補充道，台灣是高溫、潮濕的環境，金屬構件在潮濕環境中，都會鏽蝕現象，特別是海邊鹽分對金屬構造物的侵蝕現象，需要特別注意，這跟設計施工要求有關，而外界說的「鋼索鏽蝕」較為主力近因，是最主要原因，但最真正原因可能還有很多，包括維修保養有沒有到位，以及設計規範和施工品質。

針對南方澳大橋的完工時間被拿出來討論，有部分人認為，21歲的橋梁就算是老橋、危橋。姚大鈞表示，台灣危橋非常多，不只是南方澳大橋，有很多完工到現在實際使用年限很久的橋梁，但不能把年紀久的橋就直接視為危橋，因為要知道是不是危橋，必須經過完整且系統檢查，才知道強度跟安全是不是達到當初設計的標準。

▲▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳跨海大橋坍塌。（圖／記者游芳男攝）

姚大鈞舉例，這跟車子一樣，很多老爺車保養的很好，仍能夠駕駛，但也有新車沒有換機油，導致報廢的案例，這部分跟車子製造商有關，第二個就是保養問題，使用越久，危險跟安全就需要注意，但這不代表一定有危險，也有很多剛剛完工的吊橋，通車不到一兩天就發生危險，這跟施工品質與維修有關。

最後，姚大鈞呼籲政府，要找出南方澳大橋崩塌的背後原因，還是要找個有經驗的第三方調查小組，才能夠真正斷定。

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