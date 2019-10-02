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獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

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▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲冒險團直播主到高雄一處廢棄眷村，竟遇上沒電的電視機自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

記者李忠憲／高雄報導

沒插頭的電視機會自己開！「61靈異冒險團」直播主「堯堯」，日前隻身到高雄某廢棄眷村探訪老奶奶死亡的一處民宅，現場電表被拔，電源插頭被剪斷的電視機竟莫名開機出現藍畫面，嚇到趕緊道別、關播，事後還莫名出現紅眼睛。網友看到，驚呼「有扯到」、「太詭異！」

臉書粉絲專頁「61靈異冒險團」團隊直播主之一的「堯堯」，9月29日單槍匹馬前往大寮區一處廢棄的眷村探險。他向觀眾介紹表示，之前雖曾來到這一處眷村探險，並聽聞該戶民宅曾有老奶奶死在屋內，但因大門深鎖，所以無法進入，今天趁著門未上鎖，特地來探險。

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲直播主堯堯先將直播轉成自拍，證實自己一個人進來。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲直播不久，就遇到一隻烏龜。（圖／61靈異冒險團授權提供）

堯堯為了證明他是一個人進去，也將直播轉成自拍，證實現場確實只有他1人，還開玩笑邊撥頭髮說，他今天去釣魚，所以頭髮被吹亂。

他接著走進屋內，一面請網友分享直播，一面介紹屋內的狀況，途中還遇上一隻活烏龜和活青蛙。他看到一幅爺爺的畫像，對於畫像中的爺爺沒有臉感到奇怪，但也十分尊敬的告知不好意思。

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲直播主撥開布簾，後方的電視機已出現開機藍畫面，但他當時沒發現。（圖／61靈異冒險團授權提供）

只是，走進後方房間的堯堯開始覺得現場的空氣潮濕難聞，讓他受不了，當他撥開布簾，前方房間有一台傳統電視機竟出現藍畫面。只是，堯堯當時根本沒注意到，仍繼續介紹周邊環境。他走進該房間時電視又恢復無畫面，沒有發覺的堯堯繼續介紹環境，轉頭拍到電視機不久，就出現藍畫面，讓他驚嚇到倒退三步！

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲▼直播主切牆上開關證明沒電，發現電視機電源線早被剪斷，牆上的電表已拆。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

堯堯直呼「這裡沒電，電視怎麼可能會打開？」不信邪的他，跑去切房內其他電燈開關，都證明沒電。他還跑到電視機旁，將電視機的電源線拿起來，發現線早就已經斷頭，根本無法插電。

他怕到先撤出戶外，看到牆壁上的電表早就被拆掉，跟網友說「電表都拆了哪會有電？」，他鼓起勇氣再衝入房間，手一邊抖一邊確認電線還拍打電視，趕緊說「阿公，電視你看就好，我先來走！」接著趕快走出大門，跟網友道別關播。

▲▼冒險團到高雄一處廢棄眷村直播，竟遇上電視機沒電自己開機。（圖／61靈異冒險團授權提供）

▲直播主拍下眼睛照片，證實事後眼睛一直都紅的。（圖／61靈異冒險團授權提供）

網友議論紛紛，有人說「這地方有電？」、「有扯到」、「太詭異了！」堯堯隨後也PO上自拍照，稱自己的眼睛莫名紅起來，讓網友心疼要他趕快去看醫生和去廟裡拜拜。

61靈異冒險團表示，堯堯眼睛已經康復，但受到驚嚇，已去廟裡收驚。但他表示，以後還是會繼續直播，帶大家去探險。

腦公！你不可以賴帳喔

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