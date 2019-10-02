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G奶網紅控FBI帥哥鄧佳華拍片「揉胸+頂臀」　檢不起訴：氣氛和樂

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▲星諠日前控訴鄧佳華在拍攝合作影片時對她性騷擾及強制猥褻。（圖／翻攝自「鄧佳華」臉書）

▲星諠日前控訴鄧佳華在拍攝合作影片時對她性騷擾及強制猥褻。（圖／翻攝自「鄧佳華」臉書）

記者徐愷昕／台北報導

今年6月自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華與號稱G奶的網紅星諠合作拍攝網路影片。星諠指控鄧佳華拍攝前未與她溝通拍攝內容，過程中不時對她環抱、揉奶、甚至用下體頂她，涉嫌對她性騷擾、強制猥褻因而決定提告。台北地檢署勘驗影片後，並未發現明顯猥褻動作，罪嫌不足，2日將鄧男不起訴。

網紅星諠是YouTube團體「反骨男孩」的成員，大剌剌的性格加上G奶好身材讓她深受粉絲喜愛。星諠控訴鄧佳華5月拍攝合作影片時，除了事前未先說明拍攝內容外，拍攝時還不時對她襲胸、揉奶，甚至是用下體頂撞他的臀部，她當下雖然有感受到不舒服，但礙於情面沒有當場發怒。

6月時鄧佳華於臉書分享兩人合照，文中寫下「星諠這是我人生中第一次摸女生的胸部，你是第一個讓我摸胸的女生，謝謝你願意獻身給我，當作我的生日禮物」。星諠在得知此事後，氣得在個人IG發文怒嗆鄧「根本就沒有要給你摸胸部，窩不想原諒這麼瞎ㄉ人」，表示自己在拍片當下就對於鄧所做出的不雅動感到不舒服，只是沒有明講，沒想到鄧男現在還以此為樂公開發文。

鄧佳華事後發現事情鬧大，急忙拍攝道歉影片，自打5次巴掌，說了3次對不起，對於沒有考慮到對方感受相當抱歉，同時也將摸胸文刪除，換上星諠、瑋哥的三人照片。但星諠仍氣不過決定提告鄧涉嫌性騷擾、強制猥褻罪嫌。

經檢察官勘驗影片後，因影片中無法看出鄧男有明確襲胸等猥褻動作，且2人在片中氣氛也相當和樂，認為一切皆是在拍片情境，依罪嫌不足，2日將鄧男不起訴。

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