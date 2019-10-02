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加油工「假承攬」被監察院糾正　中油：已開罰違規廠商

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▲監察院今（2）日糾正經濟部及中油公司，指出加油工的勞務承攬廠商有「假承攬、真僱傭」等違法態樣。（圖／記者姜國輝攝）

▲監察院今（2）日糾正經濟部及中油公司，指出加油工的勞務承攬廠商有「假承攬、真僱傭」等違法態樣。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

監察院今（2）日糾正經濟部及中油公司，指出加油工的勞務承攬廠商有「假承攬、真僱傭」等違法態樣，中油公司曾針對此議題回應表示，有依契約規定要求廠商遵守勞動法令，並已對違規廠商開罰。

監察院財政及經濟委員會、交通及採購委員會聯席會議於今日通過王美玉調查報告，提案糾正經濟部、中油公司。中油公司發言體系表示，目前尚未收到監察院的正式發文，將待收到糾正函後再逐項回應。

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監察委員王美玉指出，中油公司指稱有依契約規定要求廠商遵守勞動法令並對違規廠商處罰，惟103年至107年僅有3件且罰款金額分別為新台幣1000元及2000元，與受影響勞工人數及主管機關罰鍰金額相去甚遠。

王美玉表示，中油公司自民國102年底起，經勞動檢查發現其「勞務承攬廠商」假承攬真僱傭，同時中油公司加油站人員參與面試及指揮監督，經濟部卻長期疏於管理，致嚴重損害政府形象，核有怠失。

中油為國營事業機構，卻未訂定嚴謹勞務委外契約並盡監督之責，致該勞務承包廠商透過不滿1年期之契約等方式，將派駐同一地點工作之勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位、重新計算工作年資，影響勞工特別休假日數等基本權益。

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