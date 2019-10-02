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普悠瑪首開庭…尤振仲稱遭「台鐵文化」逼著走　2長官「蓋章不問事」撇責

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▲▼普悠瑪宜蘭地院開庭。（圖／記者羅志華攝）

▲普悠瑪3名被告（左起吳榮欽、柳燦煌、尤振仲）10月2日至宜蘭地院開庭。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／宜蘭報導

台鐵普悠瑪列車於2018年10月21日，在宜蘭蘇澳新馬站超速過彎翻覆，造成18死200多人受傷，被認為是肇事主因的駕駛尤振仲，於2019年9月26日召開記者會，提到事發至今心情時，更一度淚崩哭喊「為何走的不是我」，並質疑宜蘭檢方以「有罪推定」起訴他。宜蘭地院10月2日首度開庭，檢察官林禹宏重申起訴時的內容，認駕駛尤振仲不當關閉ATP（列車自動保護系統），並超速行駛、機務處前副處長柳燦煌未盡驗收責任、台鐵綜合調度所長吳榮欽未確實監督ATP關閉情況，是造成普悠瑪傷亡事件的主因。

宜蘭地院在10月2日庭期中，原傳喚51名告訴人到庭，但今日8名告訴人出席，而尤、吳、柳3名被告則表情凝重，一同坐在被告席上；檢察官林禹宏首先以簡報說明起訴3人原因，並以1991年苗栗列車對撞事故、2007年宜蘭大里火車意外為例，強調ATP系統的重要性。尤振仲竟自行關閉系統，並以時速140公里超速過彎使列車翻覆，為肇事主因。

▲▼普悠瑪被告-台鐵綜合調度所長吳榮。（圖／記者羅志華攝）

普悠瑪被告-台鐵前機務處長柳燦煌到庭。（圖／記者羅志華攝）

▲▼普悠瑪被告-台鐵前機務處長柳燦到庭。（圖／記者羅志華攝）

普悠瑪被告-台鐵綜合調度所長吳榮欽。（圖／記者羅志華攝）

而台鐵當初採購ATP遠端監控系統時，就發現其中有些問題，但機務處在電務處的堅持下仍配合購買，時任機務處副處長柳燦煌，應盡審查、測試責任，卻對遠端監控「無法連線」的狀況未提任何意見，就讓系統上線；台鐵綜合調度所長吳榮欽部分，除了在ATP試運轉時未盡測試、監督責任，又對2014至2018年共631筆ATP故障通報不聞不問，檢方出示多筆有柳、吳蓋章的文件，認定柳、吳2人作為台鐵長官卻未盡把關責任，與事故發生有「因果關係」，予以起訴。

尤振仲委任律師表示，事發前尤男就發現列車故障燈亮起，但他認為該車已檢查過，且沒人通報車子不行，就這麼發車了，行駛間尤男發現車子忽快忽慢，在關閉ATP之後動力才終於正常；律師指出，2018年普悠瑪ATP故障169次，平均3天就壞1次，司機將ATP關閉讓列車恢復「正常」屬常態作法，且後續也無調度員要求他再開。至於尤振仲發現故障，一路上不斷呼救、喊停，卻都因通訊不佳、站長要求「能走多遠就走多遠、到花蓮再換車」等因素，讓尤振仲不想因台鐵「列車如果能開，駕駛卻自行停車」的文化被記小過，而繼續行駛；事發前40多分鐘，尤振仲更忙著與內勤溝通，無法注意車速狀況，最終導致意外發生。

柳燦煌委任律師則表示，ATP多達631次的故障中，僅尤振仲這次出事，質疑「ATP關閉與超速」間的因果關係是否成立，且柳在採購會議中是「與會主席」，「主席會去確認所有細節嗎?」，且2015至2018年間，ATP系統在專業公司保養、維護後，皆在明細上勾選「ATP沒問題」，要把所有責任追溯到原採購主管，實屬無理。吳榮欽委任律師更直接撇清，表示吳「根本沒參加測試」，且調度所也無法掌握ATP狀況，事發當天也不知道ATP被尤關掉。

尤振仲在9月26日記者會上，表示台鐵公布的錄音檔，與他「記憶認知上是有落差」，並質疑宜蘭檢方以「有罪推定」起訴他；檢察官於10月2日庭上表示，人的記憶會被淡化，但證據不會，這絕不是推說「這跟我當時記憶不同」就能打破，尤振仲不當關閉ATP超速過彎使列車翻覆、柳燦煌、吳榮欽未落實監督、測試，3人過失造成普悠瑪憾事，依過失致死、過失重傷害、過失傷害，將尤、柳、吳3人起訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！


 

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