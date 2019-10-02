大陸年底再斷我1至2邦交國？　國安局長邱國正：很合理的判斷

▲國安局長邱國正答詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國安會於上月23日提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，研判中國大陸正無所不用其極地介入2020年台灣選舉，年底前不排除再斷我1至2個邦交國。對此，國安局長邱國正2日證實，此為外交部與國安局共同研討後之評估，不過詳細國家與地區他則不願透露。

邱國正2日赴立法院外交及國防委員會就「國家情報工作暨國家安全局業務」進行報告，並備質詢。國民黨立委曾銘宗指出，國安會於上月23日提出「中國升高對台威脅與介選之綜合研析」專案報告，研判年底前不排除再斷我1至2個邦交國，詢問邱國正該報告是否屬實？

邱國正表示，在國外邦交國有任何異動一定會有徵候，國安局掌握徵候之後一定會提出來，讓大家能夠研討出合理的判斷。邱國正說，此報告為外交部與國安局共同研討後之評估，至於是哪些地區與國家，他則表示「我們不能講」。

曾銘宗再問，明年之後是否有可能再發生系統性之斷交？邱國正說，這點仍要持觀察，國安局不能妄加評斷。

邱國正表示，中國大陸對我之任何阻撓與打壓從來沒有停止，某些階段會特別加重力道，不過相關情資國安局平常都有在蒐整。曾銘宗再問，中國大陸下一步是否有可能採取限縮兩岸航班、暫停金融往來，甚或取消ECFA協議？

對此邱國正回說「這有可能」，限縮航班中國大陸現在已經在做，至於未來是否會做調整國安局靜觀其變，相關情資都有在掌握。邱國正說，畢竟籌碼握在陸方手上，但在動作之前會有徵候，國安局必須掌握，「我們沒有講不可能，但也不能篤定講可能」。

邱國正表示，中國大陸對於任何不利、打壓、阻饒我方的行動都有可能，例如東協至今仍不准我國參加，這也是台灣面臨最困難的部分，因此國安局不能定論，都只能將其列為極度可能的狀況之一。

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