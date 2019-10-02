5連PO評18歲青年示威中彈！　梁振英：被槍傷的是暴徒，不是路過學生

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者昨（1）日發起「六區開花」活動，期間引發激烈衝突，一名就讀荃灣何傳耀紀念中學的曾姓青年左胸遭到實彈射擊，當場噴血倒地。對此，香港前特首梁振英今（2）日在臉書上連續發出5篇文章表示，昨晚被槍傷的是暴徒，不是路過學生。

▲香港前特首梁振英今日對昨日學生中槍一事發表文章。（圖／CFP）

梁振英指出，反修例運動已徹底變質為盲目的暴亂，和理非或勇武的幕後大台已不能控制事態發展。他強調，「香港是國際政治的兵家必爭之地，而國際政治是複雜的，不要說青少年人，恐怕你們的家長、老師都說不清楚反修例和黑暴運動的關係，不過，有一點倒是沒有異議的：暴力沒有出路」。

對於學生中彈一事，何傳耀紀念中學校長謝潤明回應，已與2名副校長趕到醫院探望曾同學，但因為當時正進行手術，所以至今仍未能見到面，之後可能需要多點時間去了解事件，並且全力支援該名受傷同學和他的家人。

▲香港示威者昨日發起「六區開花」，港警用包夾方式開始抓人。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，梁振英指出，謝潤明校長去探望中槍的學生，大家關心校長對這年輕人說什麼，因為這些話不僅是說給該學生聽，而是說給全港學生和全港市民聽，「若校長認為這個學生不是暴徒，請把是非黑白向社會說清楚。」他強調，「昨晚被槍傷的是一名暴徒，不是路過的學生，不是坐在課室被流彈所傷的學生，香港所有的青少年人都要引以為誡。」

據了解，該名中彈的18歲男學生經手術後，已成功將彈頭取出，醫管局2日也證實，目前他的情況已經轉趨穩定。此外，代表律師伍展邦指出，男同學接受手術後，在深切治療部留院觀察，暫時沒有生命危險。