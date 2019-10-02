2020南市總預算之爭議　黃偉哲拜訪郭信良議長及各黨團溝通

▲台南市長黃偉哲指出，市府會將議員建議案的輕重緩急排序做評估，也盼與議會一起努力，共同推動台南市發展。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲10月2日前往台南市議會拜訪郭信良議長，針對2020年總預算進行溝通，並與議會各黨團代表交換意見，盼為城市建設及市民福祉請命，爭取議長及議員支持，郭信良議長隨後也允諾，將會同各黨團協商溝通，研議是否讓大會接下市府總預算案並進行審議，議會也將隨時敞開大門，和市府做良性溝通。

黃偉哲市長表示，市府團隊會在議會正式審查預算前積極向議員說明。黃偉哲指出，明年預算歲出增加的部分，主要是因應中央補助所編列之配合款。總預算短差的59億元當中，有20多億元是因為房屋稅收減少，加上警消危險與繁重加給支出多了8億元。在收入減少、支出又增加的情況下，就必須舉債。

黃偉哲市長強調，基於府會和諧，市府對議會的態度是相當尊重的，針對議長或議員個別提出之建議要求，只要是符合全民利益，且在專業判斷上確實是需要執行的建設，市府都應該做。至於議員提出發放津貼、補助健保費等建議，衡諸目前財務狀況，確實無法達到需求。市府會將議員建議案的輕重緩急排序做評估，也盼與議會一起努力，共同推動台南市發展。