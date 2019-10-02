藍綠為重陽敬老金吵翻天　議長謝典林：建議由中央統一用消費券發放

▲彰化縣議長謝典林建議重陽敬老金由中央統一用消費券發放。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

各縣市政府在重陽節發放敬老金已經成為常態政策，彰化縣政府由於短缺經費今年的369重陽敬老金減縮到剩1千元，讓長輩們誤認為是縣府不照顧長者，上午彰化縣議會召開臨時會，藍綠為敬老金吵翻天，最後議長謝典林建議由中央統一用消費券的形式發放，不要讓各個縣市因為編列重陽敬老金再去舉債借錢。

▲彰化縣議長召開會議。

縣長王惠美指出，彰化縣在今年8月超過65歲以上的長者突破20萬人，今年100歲以上的長者有145人，比去年多了22人，一年要花8億多，但預算只編7億多，為了發369還要借1億多，相信鄉親長輩也不願債留子孫。

王惠美強調，今年作些改變就是經濟弱勢、獨老、殘障者維持369，還過得去的回到前縣長卓伯源時代的敬老津貼1000元，這樣一年差4億多的預算，這4億多其中2億用在投資教育，讓小朋友有更優質的學習環境。

▲縣長王惠美也一再對縣民重申錢要花在刀口上。

而議長謝典林表示，他建議369重陽敬老禮金由中央統一發放來調度財源，因為30幾億元，全國320多萬的老人，如果一人花一千元是32億元，花三千元是90幾億元，這對中央不是一筆大錢，但在地方其實3、5億元的借調就是一筆大錢，所以建議由中央統一發放，因為這也是華人一個非常重要的節日，不管是藍的或綠的執政縣市，其實縣市首長都有做過敬老重陽的發放，那不如由中央統一，不要讓各個縣市再去舉債借錢，不然會排擠到其它的預算。

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