韓國瑜將一無所有！　沈富雄預測2024回歸「朱鄭之爭」

▲鄭文燦、朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／綜合報導

2020總統大選雖回歸藍綠對決，但郭柯聯盟將以第三勢力之姿進軍國會，不過，前立委沈富雄卻認為，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，斷言國民黨總統參選人韓國瑜將一無所有，2024年最有可能是前新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦的「朱鄭之爭」。

沈富雄2日透過臉書表示，2015～2024年民粹興起、衝頂，由盛轉衰、終歸平淡，這期間的中心人物是台北市長柯文哲，他藉網路之器、青年之力，民進黨在北市無人能贏之隙，乘勢崛起，雖無赫赫之功，但憑口舌之便、裝神弄鬼，卻也能兩任做完做滿，且在後半段自知能量不足、力有未逮，棄大位之征逐，轉而建構關鍵第三黨。

對於2020立委選戰的局勢，沈富雄分析，因國人此時對藍、綠兩大黨頗為不滿，所以民眾黨可取得10席左右，2屆8年而後泡沫，柯文哲卸任後，尚可以主席之尊，政黨補助費之挹注，好好玩個8年，老運差強人意。至於鴻海創辦人郭台銘試圖學宋楚瑜裂解國民黨，則是異想天開。

針對韓國瑜的興起，沈富雄認為，這其實是「柯文哲現象2.0」，不同的地方在於韓國瑜竄起更快，但消退更疾，而且不知持盈保泰、利欲薰心，所以脆弱的本質也畢露無遺，不僅大位不可得，市長一職也面臨挑戰，最後終將一無所有，瞬間繁華，轉眼落盡，令人唏噓。

因此，沈富雄預測，民粹路已盡，兩黨將回歸正軌，2024年最有可能是「朱鄭之爭」，「不信4年後見真章」。總統蔡英文順利連任之後，接班人已呼之欲出，就屬鄭文燦最居優勢；而國民黨大敗後，國會席次雖未過半，但尚有可為，朱立倫「儲君」之位更穩，如能在黨務、兩岸、財經3領域上好好用力，則黨內無人堪為敵手。

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