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美政府試圖分拆臉書　祖克柏準備反抗到底

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▲美政府試圖拆分臉書業務，但臉書執行長祖克柏表示無法接受，勢必反抗到底。（圖／路透）

▲美政府試圖拆分臉書業務，但祖克柏表示無法接受，勢必反抗到底。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

美國政府正試圖拆分臉書（Facebook）業務，以避免該公司壟斷對市場的影響力。但臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示無法接受，勢必反抗到底。

目前臉書旗下有 Facebook、WhatsApp、Instagram 這三大平台，在網路世界影響力極大，而且近年來民主國家進行選舉時，臉書往往成為假消息或仇恨訊息的傳播溫床，於是限制、分拆臉書的呼聲也越來越大，連當年臉書的共同創辦人休斯 (Chris Hughes) 也公開要求分拆臉書公司。

臉書曾多次併購萌芽階段的潛在競爭對手，透過併購減少市場競爭。該公司在2012年收購Instagram，又於2014年收購WhatsApp。休斯對此十分不以為然，他認為臉書的演算法改變了文化、影響選舉，而且加速仇恨偏激言論流竄。

不過，祖克柏認為分拆臉書並不會解決現有問題，反而會使問題更嚴重。他曾表示歡迎監管，但拆分公司不會解決政府對隱私和個資的擔憂。事實上，他認為臉書規模能使臉書做到監管機構的期望，例如更好的內容監管，倘若Instagram或WhatsApp是獨立的公司，將會更難監管。

民主黨總統參選人華倫（Elizabeth Warren）就是強烈呼籲拆分臉書的重量級政治人物，要求拆分並限制臉書的規模，對此，祖克柏表示，倘若華倫當選總統，臉書就將面臨法律的挑戰，不過他有信心打贏這場戰爭。

祖克柏表示，不希望和自己的國家陷入官司泥淖，但若生存遭受威脅，就要抗爭到底，奮力一搏。

此外，臉書在其它國家也面臨反托拉斯和侵犯隱私調查，不過祖克柏認為要飛到各國參與一樣的調查程序實在不合理，因此不會至其它國家作證。

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