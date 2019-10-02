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民進黨16日開始規劃不分區　卓榮泰：國會過半至少要搶下18席

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記者蔣婕妤／台北報導

民進黨分區布局趕在9月底完成名單，針對不分區名單部分，黨主席卓榮泰2日下午受訪時透露，預計要在16日的中執會中成立不分區提名委員會處理。他表示，要達到總統連任、國會過半目標，國會至少要拿下18席，同時訂下三大方向全力拼勝選。

卓榮泰表示，2日下午常會將建議常會同意，16日當天召開中執會提名不分區提名委員會，根據中選會時程，立委登記時間在11月18日至22日，因此黨部有將近一個月的時間可以好好提出人選跟排序，預計要提滿34席。他強調，要達到總統連任、國會過半目標，國會至少要拿下18席。

選戰進入倒數一百天，卓榮泰說，策略不可以公開講，但全代會當天已經透露，要從三大方向拼勝選。三大方向包含總統大選要完成最後部屬；75個立委選區全面總攻；另外，要以通過的決議文為綱領，論述執政價值，藉以衝高政黨票。

卓榮泰強調，一百天的時間已經到了，要從這樣的大計劃來著手，目前各項工作已經陸續展開，黨中央的中央助選團要成立，下個禮拜自己就會開始全國選區跑一趟，再配合競選總部的聯合成立，陸續完成階段性任務。

▲卓榮泰出席民進黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

▲卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

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