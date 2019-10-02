搜救人員水中受傷！林佳龍：力拼明日有臨時航道通行

▲南方澳跨海大橋崩塌搜救現場第二日。（圖／記者宋良義攝）

記者黃凱翊／綜合報導

宜蘭南方澳大橋1日發生坍塌事故，壓中橋下的3艘漁船，造成嚴重死傷，目前搜救工作仍在進行中。交通部長林佳龍及交通部次長黃玉霖2日上午持續關注作業進度，下午1點左右林佳龍在粉絲專頁發文，向大眾說明目前的工作重點。

林佳龍表示，除了持續搜救2名失蹤的外籍漁工外，對於不幸罹難的漁工將會以500萬為基礎從優從速撫卹。另外航港局也將於今（2）日完成警示標示，力拼明天有林石行道可供通行，大船暫於商港碼頭作業，小船排定時間安全進出。

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林佳龍也強調，目前政同步進行證據保存與調查作業，若調查出不符規定的檢修紀錄、頻率或項目，必定徹底嚴查；同步也配合交通部的專家小組、檢方與運安會更具獨立性與公信力的調查，查清事發原因。

貼文最後提到，受害漁船的船東也在現場關心搜救進度，船東表示不管怎樣破壞船身都可以，一定要找到罹難者，讓他可以面對外籍漁工的家屬。林佳龍表示，船東跟移工相處多年，甚至還有十幾年的共事情誼，關係其實更像家人，政府將持續全力搜救。

▲災後第28小時，救災人員仍持續全力搜救2名失蹤外籍漁工。（圖／記者宋良義攝）

林佳龍粉絲專頁發文全文：

南方澳大橋崩塌搜救第28小時。

昨晚佳龍在南方澳持續駐守應變中心，感謝每一位勞苦功高的搜救人員及志工，還有搜救人員因水中障礙物受傷，要請港務公司一併負起慰問及醫護的責任。

今天早上召開第三次工作會報，目前進行的幾項工作重點跟大家報告。

1⃣還有2名失蹤的外籍漁工仍待搜救，現正全力持續搜救。另針對不幸罹難的漁工，已請港務公司從寬、從優、從速撫卹這幾位離鄉背景卻不幸魂斷異鄉的漁工，以每位500萬元為基礎，另協助處理保險請領、社會捐助及是否符合國賠規定的釐清。

2⃣攸關南方澳漁港內5百多艘漁船生計的航道受阻問題，感謝國防部發言人軍方正協助清理斷落塌陷的橋面，航港局也將於今日完成警示標示，力拚明日可有臨時航道可供通行。大船暫於商港碼頭作業，小船排定時間安全進出。

3⃣證據保存及調查作業同步進行。已指示港務公司彙整接手維管南方澳大橋之檢、修紀錄，頻率和項目應有一定的規範，若有不符規定，必將徹查究責，絕不寬貸；同步也配合交通部的專家小組、檢方與運安會更具獨立性與公信力的調查，查清事發原因。

4⃣南方澳大橋重建已責成公路總局規劃設計發包施工，最短時間還給居民安全、便捷的橋樑。

受害漁船的船東也在現場關心搜救進度，他心急如焚的跟佳龍說，不管怎樣破壞船身，一定要找到罹難者，讓他可以面對外籍漁工的家屬，希望我們救援速度可以再加速。

船東跟移工相處多年，甚至還有十幾年的共事情誼，雇主與勞工朝夕相處，關係其實更像家人，那種不捨與心急如焚的心情，令我們無比心疼，我們一定會持續全力搜救。