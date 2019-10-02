老公前女友「洋腸而去」　犀利妻到她粉專留言「自私及不孝」…要關30天

▲台北地院依加重毀謗罪，判處彭女拘役30日。（圖／達志示意圖，與本案無關）

記者廖安莘／台北報導

台北一名楊姓女子，多年前為了追尋夢想到法國進修，除了請父親贊助，也向當時的男友借錢，不料，最後卻在法國遇到真愛並且結婚生子。而當時楊女的台灣男友，現在也娶了彭女為妻，同時將這段過往告訴妻子。彭女得知後，認為丈夫受委屈，想替他出口氣，因此到楊女經營的粉絲專頁留言數落她。楊女覺得自己名譽受損，因此提出告訴。台北地院審理後，依加重誹謗罪，判處彭女拘役30日，得易科罰金。

彭女於2018年5月27日上午3時許，借用別人的臉書帳號，到楊女經營的臉書留言數落她「楊xx，要不要讓大家知道，當初妳在法國搞大肚子，妳爸氣得要跟妳斷絕父女關係，在台灣鬱鬱而終，這樣好嗎？感覺很自私及不孝？」還表示楊女本身沒存錢，卻能爽花別人的錢在法國過好生活。

楊女見到留言後，曾給對方機會，並表示彭女的留言內容與事實不符，覺得自己與家人的名譽受損，已構成毀謗罪，若彭女堅持不道歉將會提起告訴。

彭女到案後坦承粉絲專頁上的留言是她發的，但否認有誹謗，還說楊女原本在台灣與一名男子相戀，但楊一直有出國深造的夢想，除了請父親贊助外，也向當時的男友借錢，飛往法國完成心願，到了法國後，楊女另結新歡，交了一名法國男子，並且結婚生子，將當時贊助她出國的台灣男友視而不見，且楊女的父親一直對女兒嫁到國外頗有微詞。

至於楊女當時的台灣男友，現在與彭女結為夫妻。彭女表示，丈夫曾將這段不堪回首的往事告訴她，她認為楊女不應該，才會在她經營的粉絲專頁留言，並表示自己只是陳述事實。

法院審理時，彭女雖坦承犯行，但卻未能與楊女達成和解。法官審酌，彭女因為丈夫與楊女之間有債務糾紛，未能和平理性的處理雙方之間的糾紛，卻任意散布足以毀損楊女名譽的文章，因此依加重誹謗罪，判處拘役30日，得易科罰金。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

人妻廚房內「前後壞壞」！綠帽夫一見監視畫面崩潰...偷腥警瞎扯：只是寒暄

高雄分署法拍！執行官「直播叫賣」狂撈1752萬…民眾直呼：賺到了

男大生打籃球遭肘擊 「香腸嘴」腫成5倍大…嚇壞美女醫！