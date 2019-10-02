　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

私菸案新進展！第3波針對旅客超買精品、包包開罰　董靜宜、林家如都在其中

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 華航董靜宜 。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 華航董靜宜 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳靜君／台北報導

私菸案又有重大的進展，財政部關務署即將對於自然人祭出第三波處分。關務署台北關表示，第三波主要的對象是旅客超量購買非菸品類的免稅商品，例如精品、化妝品等，估計約有17~18人，這17、8人的刷卡金額高達70萬元，其中外界關注的「美魔女」華航地勤董靜宜、總統府諮議林家如等都在這波處分範圍內。

國安人員藉由總統專機出訪走私菸案，關務署近日已經針對「超帶」私菸、免稅品的旅客、機組人員，陸續開罰。

請繼續往下閱讀...

首波是9月26日，台北關針對機上「旅客」開罰，關務署台北關表示，經查私菸案未涉及刑責的「旅客」開罰13人。總統府諮議林家如列在其中，她購買的37條菸，遭處分罰鍰約4.5萬元。

同日關務署也對機組人員購買非菸品超量的免稅商品進行開罰，屬於第2波，遭罰的機組人員共計有8人。關務署表示，機組人員購買免稅商品，免稅額度5,000元，所以處分應沒入的貨價大約是9萬2990元，以及處分罰鍰8萬7250元，連補帶罰的金額共計18萬240元等。

第三波則是兩週內就會開罰，針對機上旅客超額購買非菸品免稅商品部分處分，其中共計17人到18人左右，其中外界所關心的「美魔女」董靜宜、林家如、華航員工黃湘媚等都在處分範圍之內，關務署將依據海關緝私條例等處分，最高可處分貨價（刷卡金額）3倍以下。關務署表示，共計會有四波處分，最後一波則是針對緩起訴的人員處分，整體私菸案對於「個人」、「自然人」部分，才算告一段落。

財政部今（2）日也到立法院財政委員會進行業務報告，時代力量立委黃國昌表示，黃湘媚所訂購的菸品33條沒有被海關查扣，是由徐世立從自主管理出口運出，華膳空廚的自主管理明顯缺失。關務署表示，黃湘媚是網路訂購，透過黃姓友人信用卡刷卡購買、再由徐姓司機將菸品運出，所以黃湘媚購買菸品3人的處分，將其移送桃園地政府處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
漁工是家人！船主淚喊「只會開會」怒催林佳龍：船體破壞沒關係
快訊／南方澳斷橋「尋獲第5具遺體」　已知5死1失蹤
爆是連千毅最疼小三！子瑜親口曝真相　子涵被起底身分曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

鮭魚返鄉！海外資金匯回專法上路　申請案件18案共計30多億元

台彩新推2款刮刮樂總獎金逾10億　「台灣好麻吉」頭獎200萬有3個

勞團反對買工費合法化　勞動部今開會商討

加油工「假承攬」被監察院糾正　中油：已開罰違規廠商

私菸案新進展！第3波針對旅客超買精品、包包開罰　董靜宜、林家如都在其中

台股穩守所有均線之上　收盤下跌19點

新台幣成美中貿易戰意外贏家　兌美元匯率自8月以來緩步走升

41家南亞買主來台採購　促成4200萬美元潛在商機

貿協首度籌組日韓珍奶拓銷團　粉圓商機上看310億

台灣面膜唯一得獎！董座坐陣「我的美麗日記」勇奪法國美妝奧斯卡

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

南方澳跨海大橋坍塌...「整段落入海中」疑漁船遭壓損　警消人員搶救中

後面飛來輪胎！騎士遭雙擊殺倒地　隧道上演重逢劇...網笑：你是風兒~

黑人收《黑澀會》瑤瑤情書怒罵：妳妹不檢點！　Apple氣哭...結局傻眼了

上課突落水！ㄎ一ㄤ汪意外獲新技能　主人卻超淡定...老師笑翻：二哈無誤

小琉球3遊客被控「腳踩+手壓海龜」引網眾怒撻伐...他澄清：踩的是礁岩

台彩新推2款刮刮樂總獎金逾10億　「台灣好麻吉」頭獎200萬有3個

勞團反對買工費合法化　勞動部今開會商討

加油工「假承攬」被監察院糾正　中油：已開罰違規廠商

私菸案新進展！第3波針對旅客超買精品、包包開罰　董靜宜、林家如都在其中

台股穩守所有均線之上　收盤下跌19點

新台幣成美中貿易戰意外贏家　兌美元匯率自8月以來緩步走升

41家南亞買主來台採購　促成4200萬美元潛在商機

貿協首度籌組日韓珍奶拓銷團　粉圓商機上看310億

台灣面膜唯一得獎！董座坐陣「我的美麗日記」勇奪法國美妝奧斯卡

外傳大陸可能終止ECFA　經長沈榮津：影響約5%金額不多

專訪／徐漢強《返校》真實監獄磨戲　曾敬驊訣別傅孟柏爆淚「一次OK」

華聞快遞／海南「國際旅遊消費年活動」正式展開：確保遊客還想再來！

嚴立婷穿「神級戰服」喝喜酒！　激短窄裙「狂露鉛筆腿」…生2胎無P身材超狂

高雄分署法拍！執行官「直播叫賣」狂撈1752萬…民眾直呼：賺到了

獨／探訪廢棄眷村電視機開機　電源線早斷掉！直播主秒撤：阿公你慢看...

ABL／黃金陣容尚未到位　夢想家得加速整合

【廣編】年終最強檔！　得恩堂眼鏡「鏡架折2千再抽好禮」

星宇航空全制服亮相！金、銀洋裝再搭復古斗篷大衣　主打宇宙星際感

北京女網／謝淑薇連兩站一場遭淘汰　歐絲塔潘寇成一姐殺手

台南失智老婦徒步迷途10公里至菁寮老街　白河警協助平安返家

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

財經熱門新聞

新系統崩壞！看出南山人壽3點錯..

和碩分紅獎金入袋　員工年收入1..

韓元匯價創六周以來新低　換5萬..

影／上校軍官靠技術分析5步驟　..

重大突破！　Mikro Mes..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

南海挖石油？沈榮津：1981年..

為韓國瑜解套？藍委拿出8立委舊..

沈榮津專訪／台灣到2030年都..

辜仲瑩　接開發資本董事長

東京奧運來了　銀行發主題信用卡..

外傳大陸可能終止ECFA　經長..

沈榮津「懷抱歡喜心」使命必達　..

新一季10大爆紅股號出爐！　5..

更多熱門

相關新聞

南方澳大橋重建　最慢3年內完工啟用

宜蘭南方澳大橋1日發生坍塌事故，壓中橋下的3艘漁船，造成嚴重死傷，目前搜救工作仍在進行中。交通部長林佳龍及交通部次長黃玉霖上午持續關注作業進度，並指出今天會完成讓漁民進出的水道布建，也要求調查小組進行相關現場證據保全。另外，後續新橋建造工程將由公路總局全面協助，目標3年內完工啟用。

黃國昌：南方澳大橋維修花近千萬在「換燈」

南方澳大橋完整檢測報告曝光！

總統安維編組　邱國正：至少五組

港務公司否認檢測報告有鏽蝕！

關鍵字：

關務署私菸案華航總統專機國安局外交部交通部黃國昌

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

連千毅有娜美老婆還劈腿！4女全是「超兇長腿正妹」

月破12萬！苗栗外送哥鐵人明細曝光

準備開罵小孩！一道閃光怒氣全消

新北幼兒園爆超收　學童全塞密室不准吵

Skoda車98加2百！員工：韓國車啦

快訊／南方澳大橋垮拉出遺體！漁工四肢僵硬亡

懷孕行房！女兒流汗有異味…他第2胎冷落妻

《玩很大》新卡司「讓吳宗憲傻眼」！玩粉也崩潰

海巡揭暗黑史「外籍漁工不能上岸」

邊吃邊玩！1歲女童嘴含筷子「直插腦後」

生前燦笑與小孩視訊…漁工船內休息遭壓慘死

福原愛大姑遭爆私下行徑！日網幻滅：根本怪獸

收編小貓後發現櫃子藏「緣分」

正妹綁頭髮衣服上拉　渾圓南半球蹦出來

更多

最夯影音

更多

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

老人凌晨走上國道！驚見貨櫃車駛近　突「手刀急衝」路中央...駕駛嚇歪急閃

「兜圈真的很難唱嗎」掀挑戰熱潮　Lulu、李芷婷、鄭可強唱給你聽！

苗栗公園鳥巢盪鞦韆變博愛座？　老夫婦占公共設施1H就是不讓

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

熱門快報

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面