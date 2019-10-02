私菸案新進展！第3波針對旅客超買精品、包包開罰　董靜宜、林家如都在其中

▲ 華航董靜宜 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳靜君／台北報導

私菸案又有重大的進展，財政部關務署即將對於自然人祭出第三波處分。關務署台北關表示，第三波主要的對象是旅客超量購買非菸品類的免稅商品，例如精品、化妝品等，估計約有17~18人，這17、8人的刷卡金額高達70萬元，其中外界關注的「美魔女」華航地勤董靜宜、總統府諮議林家如等都在這波處分範圍內。

國安人員藉由總統專機出訪走私菸案，關務署近日已經針對「超帶」私菸、免稅品的旅客、機組人員，陸續開罰。

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首波是9月26日，台北關針對機上「旅客」開罰，關務署台北關表示，經查私菸案未涉及刑責的「旅客」開罰13人。總統府諮議林家如列在其中，她購買的37條菸，遭處分罰鍰約4.5萬元。

同日關務署也對機組人員購買非菸品超量的免稅商品進行開罰，屬於第2波，遭罰的機組人員共計有8人。關務署表示，機組人員購買免稅商品，免稅額度5,000元，所以處分應沒入的貨價大約是9萬2990元，以及處分罰鍰8萬7250元，連補帶罰的金額共計18萬240元等。

第三波則是兩週內就會開罰，針對機上旅客超額購買非菸品免稅商品部分處分，其中共計17人到18人左右，其中外界所關心的「美魔女」董靜宜、林家如、華航員工黃湘媚等都在處分範圍之內，關務署將依據海關緝私條例等處分，最高可處分貨價（刷卡金額）3倍以下。關務署表示，共計會有四波處分，最後一波則是針對緩起訴的人員處分，整體私菸案對於「個人」、「自然人」部分，才算告一段落。

財政部今（2）日也到立法院財政委員會進行業務報告，時代力量立委黃國昌表示，黃湘媚所訂購的菸品33條沒有被海關查扣，是由徐世立從自主管理出口運出，華膳空廚的自主管理明顯缺失。關務署表示，黃湘媚是網路訂購，透過黃姓友人信用卡刷卡購買、再由徐姓司機將菸品運出，所以黃湘媚購買菸品3人的處分，將其移送桃園地政府處理。

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