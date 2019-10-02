宏碁ConceptD創新筆電　榮獲2019年度Good Design設計大獎

▲宏碁創新筆電榮獲2019年度Good Design設計大獎。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今（2）日宣布，旗下多款產品獲得日本Good Design設計大獎肯定，包括甫為創作者推出的ConceptD 7與ConceptD 9筆電，以及專為商務人士打造的Acer TravelMate P6系列筆電，還有Acer Swift 7超輕薄筆電皆獲得評審青睞。

日本優良設計獎（Good Design Award）為世界四大設計獎之一，不僅重視產品設計的美感，更進一步鼓勵人們藉由設計將生活、產業和社會變得更加富足，其中宏碁ConceptD系列以雋永的設計搭配精準的色彩，最終從眾多參賽產品中脫穎而出。

宏碁工業設計總處長彭學致表示，ConceptD系列採用「減法設計」，去蕪存菁的保留創作者心中最在乎的東西；TravelMate P6專為商務人士打造，能夠長時間工作也不斷電；超輕薄筆電Swift 7以超窄邊框設計與高達92%的屏佔比展現設計質感，因此獲得設計大獎的讚賞。

▲宏碁ConceptD 9。（圖／記者姚惠茹攝）

ConceptD 9配備17.3吋 Ultra HD可翻轉螢幕，獨特Acer Ezel Aero Hinge™，使用者可以在任何使用模式下發表創意，包括：展示、Ezel、筆電模式與帳篷模式，以進行分享、遊戲、工作和繪圖，配備第9代Intel Core i9處理器，強大的運算效能得以順暢地同步運作多種創作工具。

ConceptD 7最高搭載第9代Intel Core i7處理器及具Max-Q設計的NVIDIA GeForce RTX 2080 繪圖工具，讓創作者可以提升速度，在繁重的工作流程中同步進行6K RED影片編輯和渲染，而且具有寬廣的100% Adobe RGB色域，以及達Delta E <2的色彩精確度。

▲宏碁Acer Swift 7。（圖／宏碁提供）

TravelMate P6系列機身採用頂級鋁鎂合金，較一般鋁合金更加堅固，且在相同體積下重量更顯輕巧，僅16.6公釐的機身厚度，搭配上1.1公斤重的輕型機身，簡便易攜，並通過兩組美國軍規標準，還包括對雨水、濕度、極端溫度的抵抗能力測試。

獲獎無數的Acer Swift 7，已在2019年獲得德國iF設計獎、德國紅點設計獎、台北國際電腦展創新設計獎，以及CES創新獎等殊榮，尤其是機身極致輕薄，厚度不到1公分，僅9.95 公釐，更以幾乎看不見的超窄邊框設計與高達92%的屏佔比，展現無與倫比的輕盈設計。