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賽鴿遭國際動保組織檢舉　法院處罰184名賽鴿人並沒收彩金2220萬

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▲豐原鴿友俱樂部會長賴信機，舉辦賽鴿比賽，涉及賭博及虐鴿遭國際動保組織檢舉。（圖／資料圖片）

▲豐原鴿友俱樂部會長賴信機，舉辦賽鴿比賽，涉及賭博及虐鴿遭國際動保組織檢舉。（圖／資料圖片）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原鴿友俱樂部會長賴信機，2014年間舉辦春季及冬季共2季賽鴿賭博，吸引賭客總下注金額達2億3000萬元，賴嫌從中抽佣1200餘萬元；經警政署接獲「美國善待動物組織」（PETA US ）檢舉查獲，台中地院二審將賴信機依賭博罪判刑1年，緩刑3年，向公庫支付600萬元，並沒收犯罪所得50萬；會計王女則被判刑9月、緩刑3年，並向公庫支付20萬元。

而下注的賭客共有184名，被依賭博罪處5000元至2萬5000元不等罰金，其中29名賭客賭輸未獲彩金，另外155名賭客獲得的彩金6662萬元遭檢查扣，法官裁定沒入彩金金額的三分之一，共2220萬元，其餘金額發還回賭客。

2014年間警政署接獲「美國善待動物組織（PETA US）」持紀錄片舉發，指控賽鴿協會涉嫌凌虐鴿子及牽涉鉅額賭金，遂向台中地檢署報請偵辦；紀錄片中，賽鴿被關在狹窄的小鐵籠內，且籠內到處都是鴿糞，而鴿主除下重注，竟也因賽鴿輸了比賽，氣憤地將賽鴿擰死、割頸殺死，認定鴿主確有凌虐行為，檢警因此展開偵辦。

台中地檢署指出，賴信機為豐原鴿友俱樂部會長，藉主持賽鴿比賽，經營賭博抽佣牟利，令簽賭者玩物喪志，甚至傾家蕩產，且比賽簽賭金額及規模巨大，所生危害性非輕，惟念賴嫌及女會計王女犯後有悔意，請法官從輕量刑、宣告緩刑，以啟自新。

檢審查出，賴信機以時薪200元雇用王女負責簽賭帳務，俱樂部成員在賽鴿比賽前，先將參賽的成鴿送至俱樂部掛上腳環，並繳交3000元至6000元不等費用；賴嫌在開賽前，收取賭客下注的春季賽鴿賭金500萬元及冬季賽鴿賭金5000萬元，共有1萬多隻鴿子參賽，其中速度最快的前70名為優勝。

而賴嫌也接受會員間彼此對賭的賭金，比賽分為單隻、雙隻、肆隻、伍隻及陸隻等方式插賭，春季賽鴿收賭金1500萬元，冬季賽鴿收近2億元。

春、冬2季賽鴿，下注金額高達2億3000餘萬，賴信機從中抽取佣金1200餘萬元。檢警於2014年底、2015年初前往賴的住處及豐原區鴿友俱樂部搜索，查扣賭金1767萬451元、4895萬9517元，共計查扣賭金6662萬9968元。

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