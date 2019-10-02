劍湖山世界國慶連假擴大優惠　身分證號1或0入園只要299元

▲水上樂園，將於國慶連假後關閉。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

劍湖山世界迎接國慶4天連假，身分證字號有「1」或「0」的號碼，就能以299元的優惠價入園，一票可暢玩摩天樂園及水樂園；12歲以下兒童除可享政府秋冬旅遊補助費入園，同行的阿公阿嬤也可獲門票299元優惠。劍湖山渡假大飯店也配合推出二人同行1010元（服務費以原價計算）享用蔚藍西餐廳的優惠價，CP值超高。

今年國慶4天連續假期，從10月10日起至10月13日，也是今年最後一波連續假期，園區也再度祭出號碼對對碰優惠活動，身分證字號只要有「1」或「0」，就能以299元的優惠票價暢遊主題樂園，其中，備受水上活動者喜愛的水上樂園，將於國慶連續假期結束後暫時關閉，喜歡玩水的民眾，得把握入秋後的最後腳步。

劍湖山渡假大飯店也推出「雙十雙食 優惠雙拾」的餐飲優惠。兩人同行享用蔚藍西餐廳午餐，只需「1010元」；10月10日前預訂在7樓禪園中餐廳用餐，即免一成服務費；7樓和康涮涮鍋，每桌開2鍋以上，就送蛤蠣1盤；此外，1樓便利店、2樓JR小舖，除了特價品、PG包款外，都可享「滿千折百」的購物優惠，讓消費者在國慶4天連假，歡樂享受美食、購物的樂趣。