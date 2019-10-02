天天打電話！姐一天沒接　台北妹衝到桃園與警消破門救出倒臥廚房獨居姐

▲警消人員以工具破壞大門搶救獨居婦人。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市58歲林姓妹妹每日定時聯繫家住桃園市62歲的獨居姐姐互道平安及話家常，1日上午因聯繫不上姐姐，打了手機又沒人接，擔心姐姐安危火速南下至龜山分局大華派出所報案求援，聯袂趕到文昌一街住處，經警消破門而入發現林姐倒臥在廚房，身體虛弱不堪四肢無力，由救護車緊急送醫治療，所幸林姐無生命危險，住院治療中。

▲▼緊急將疑似因中風而暈倒的林姓姐姐送醫救治。（圖／龜山警分局提供）

林姓妹妹急急忙忙至大華派出所報案，指稱每日定時與住在龜山區的姐姐閒話家常，但是不知為何突然失聯，手機和家裡電話都無人接聽，擔心身體健康不佳且獨居的姐姐發生意外，火速由臺北市南下桃園市龜山區文昌一街姐姐住處查看，然而大門深鎖不論是敲門還是按電鈴皆無人開門，經撥打手機屋內傳出熟悉的手機鈴聲卻無人接聽數通，林妹心急如焚深怕林姊有所不測，求助警方幫助。

警員陳安如、警員王邦丞了解案情先通知鎖匠到場協助開門，陪同妹妹趕到姐姐住處，並查訪確定前一日晚上有看見姐姐回家，警方評估後，擔心安危當機立斷與林妹溝通經同意破壞大門後，立即通知119消防隊攜帶破壞器材及救護車到場，合力破門進入屋內，赫然發現姐姐倒臥於廚房地上虛弱不堪，經醫護人員檢視有意識但四肢無力無法動彈，身上無明顯外傷，疑似因中風而暈倒，由救護車緊急送往醫院治療，所幸無生命危險。