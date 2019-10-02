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非法工廠就地合法找議長？　台南市議長郭信良服務處主任告媒體

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記者林悅／台南報導

一家媒體導台南市議長郭信良縱容服務處主任黃龍生，包攬非法佔用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變工業用地，暴漲數十倍，質疑黃涉嫌利用議長施壓或詐財，黃認為媒體惡意抹黑，10月2日上午向台南地檢署控告該媒體涉嫌加重誹謗罪。

▲台南市議長郭信良指出，黃龍生是他辦公室主任，周媒體報導事項有偏頗、抹黑、栽贓之處，黃已前往台南地檢署控告該報導媒體。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議長郭信良指出，黃龍生是他辦公室主任，媒體報導事項有偏頗、抹黑、栽贓之處，黃已前往台南地檢署控告這家報導媒體。（圖／記者林悅翻攝）

台南市議長郭信良指出，黃龍生是他辦公室主任，從他議員時到目前約21年，黃的操守他非常信任，黃是連一顆蘋果都不敢收的人，台南市安南區相信約有三分之一的人被他服務過，接觸過的人都相信他的品性，媒體報導事項有偏頗、抹黑、栽贓之處，是不是有配合業者作「適當」報導，黃已於2日上午前往台南地檢署控告該報導媒體。

郭信良說，黃龍生向他說，感到非常痛心，20多年來的為民服務的精神努力，如今卻遭受到如此打擊，對他的家庭、孩子身心受創，早上已向他提出辭職，他真的很難過。他相信此事一定會水落石出，黃已向他請辭，是不是同意讓黃請辭，他還在考慮中。

郭信良強調，相關業者的心聲，業者訴苦無門、求助無門，在政府這麼好的德政，沒有妥善配套措施，做適當的輔導，才會任由一不當業者宰割，是不是有被人欺騙或拿到好處，也要查明。

據了解，該媒體報導中指出，6月三讀通過的《工廠管理輔導法》相當爭議，環團認為「毀農滅國」而抗議不休，如此爭議的法案，卻成了民代的「商機」。該媒體自稱由記者佯裝違法農地工廠的老闆，前往台南市議會議長服務處洽談農地工廠合法化的問題，並說是朋友介紹來找服務處主任黃龍生。報導指稱黃龍生向媒體記者吹噓保證，一般代書不保證審查通過的，收費3萬，議長服務處介紹的，只要15萬，律師見證，沒審過全額退費，還可以結合太陽能廠商抵銷部分代辦費。

媒體報導黃龍生藉著議長服務處主任名號對外發傳單，宣稱可協助申請「特登工廠」。並指稱內情人士認為，行政院已經表態低汙染工廠納管要嚴格把關，憑什麼郭信良的人敢打包票，質疑黃除非他跟官員勾結，要不然就是欺騙選民，詐財！並質疑是否郭信良授意或黃利用郭的權勢在外牟利。黃龍生認為報導媒體惡意抹黑，10月2日上午向台南地檢署提出告訴，控告這家媒體涉嫌加重誹謗罪。


欽對某週刊有關「台南市議會議長服務處成為承攬非法工廠納管合法」之登記處等報導乙情，台南地檢署指出，將根據該報導分案調查是否涉有刑事不法罪嫌。另，台南市議會議長服務處主任於10月2日上午前往台南地檢署，對該週刊報導不實部分提出妨害名譽告訴，南檢受理申告後，亦依法進行分案調查。

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