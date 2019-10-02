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屏東大武山化身浪漫劇場！「南國漫讀節」揭開最迷人閱讀風景

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〔編按：2019南國漫讀節將於屏東展開，主題命名為「大武山劇場」。而靈魂人物鍾永豐老師提到，大武山是一個特殊的定位，也是土地認同與族群象徵。南國漫讀節將揭開迷人的風景，以此為背景，引領全國讀者理解屏東，閱讀屏東。〕

▲▼專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃——鍾永豐〈南國的生命之樹與流痕〉（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

文／李岱樺、攝影／周佳諭

「大武山對西邊的漢族而言是父親般的挺立，對東邊的原住民族而言，是母親般的溫柔。大武山對屏東、台東而言，不只是地理標誌，更是與生態、水文及農業息息相關的重要山系，同時作為人們的土地認同與族群象徵。我生長的美濃，行政區分屬為高雄，但地理及文化上與屏東聯繫。1990年代發生於屏東平原的生態保育與社區運動，我有幸參與其中，改變了我的生命。帶著這份情感，希望此次南國漫讀節能鋪灑於整個屏東平原，引領全國讀者，以當代觀點，理解屏東，閱讀屏東。」——2019 南國漫讀節協助參與規劃，鍾永豐

大武山的生命脈絡

請繼續往下閱讀...

「大武山是一個特殊的定位」不只屏東縣內的居民如此認為，另一端的台東縣也是如此。台灣各大山脈縱貫全島，橫跨多縣市，難以單一地區論定，因此地區多元讓一座山擁有著多種風貌，其完整的形象也是綜合而成的，更是人們將之對於土地的認同交織而成的。

大武山熾熱的山嵐吹下來，海風也從太平洋與巴士海峽的交界吹上我們乘坐的列車，行過一座又一座隧道，鍾永豐老師滿懷溫柔而堅定地，談論起他和屏東平原的故事。作為此次漫讀節的靈魂人物，早從1990年代開始，永豐老師即和屏東牽下不解之緣，至今已20多年。當我們還不知曉如何談論屏東，應當如何寫下首頁漫讀節的序言之前，永豐老師已經毫不猶豫的帶領著團隊，說出：「如果要有一個詞彙代表屏東，那一定非大武山莫屬！」

海的味道攀上鼻間，兩旁的相思樹與合歡科灌木映入眼簾，列車已到大武車站，永豐老師覺得最迷人的風景已經到來，而2019南國漫讀節，我們才正要啟航⋯⋯。

▲▼專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃——鍾永豐〈南國的生命之樹與流痕〉（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

劇場內蓬勃生長的蒲公英

2019南國漫讀節，定名為「大武山劇場」，主視覺與之相應和，呈顯土地與人們生活的軌跡。在大武山孕育下，屏東擁有豐富的自然植披，高屏溪、東港溪、林邊溪等屏東生命之河灌溉了無數農田，使屏東平原成為台灣主要稻作區。客家族群在台灣也是一種流動的狀態，就像流動的水流，能夠追溯到無數複雜的流動軌跡。

豐富的人文、自然資源是屏東的生態優勢，也因此提供了族群流動與遷徙的可能，成為一個文化多元交融之處。鍾永豐希望透過漫讀節的舉辦，吸引全新活力來到屏東這塊自然寶地，「鋪灑」在平原上，並且像旅行的種子一樣往外散播，期待更多新生代作家書寫屏東，更多讀者閱讀屏東，在社區朋友的帶領下，一齊從當代邁向未來，啟動對屏東未來可能性的想像！

2019 南國漫讀節 —— 協助參與規劃｜鍾永豐 小檔案

鍾永豐，生於台灣高雄美濃的客家裔詩人、作詞人、音樂專輯製作人及文化行政工作者。曾參與美濃反水庫運動，擔任過高雄縣水利局長、嘉義縣文化局長等職，後擔任臺北市客委會主委、文化局長，現任臺北藝術大學主任秘書。出身於菸草農家，其與林生祥合作過七張音樂專輯，曾獲金曲獎最佳製作人獎、作詞人獎。

▲▼專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃——鍾永豐〈南國的生命之樹與流痕〉（圖／周佳諭攝／青鳥制作提供）

2019南國漫讀節
時間：11/8（五） 至 11/11（一）
地點：屏東勝利星村、永勝五號、演武場、南國青鳥⋯等
更多資訊可至粉專查詢：南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung

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