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營造商無償為社區車道鋪設柏油　事後幫候選人拉票檢不起訴

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▲桃園市某營造公司王姓男子去年11月無償替平鎮區某社區鋪設車道柏油，事後請社區多幫忙某特定候選人卻挨告。（圖／達志示意圖）

▲桃園市某營造公司王姓男子去年11月無償替平鎮區某社區鋪設車道柏油，事後請社區多幫忙某特定候選人卻挨告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

去年12月桃園市長與議員選舉時，平鎮區某營造商王姓男子無償幫某社區鋪設地下車道柏油，事後王男私下請管委會支持某特定市議員候選人，引發部分委員質疑提告違反選罷法；王男聲稱鋪設柏油係用沒有經濟價值剩餘材料，檢方以王男無證據足認有違反選罷法犯行，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，去年10月26日平鎮區某處社區舉辦住戶會員大會，該選區多位市議員候選人都出席，管委會曾向每一位候選人提出「社區需要經費鋪設地下車道柏油」等需求，其中某位候選人，告知陪同的某營造公司負責人，負責人再告知王男執行。

去年11月初，王男幫該社區完成鋪設地下車道柏油工程後，告知社區管委會，並以「我幫你鋪好了，請你們多多支持某特定候選人，多多宣傳！」等語，部分委員質疑已涉及假借捐助名義，行求期約或交付財物或其他不正利益，意即有違反公職人員選罷法之嫌。

王男偵訊時辯稱，用來鋪設社區地下車道柏油材料，是公司執行其他工程剩餘，且已沒有經濟價值材料，他並未與社區內有投票權住戶接觸或達成期約投票等約定，檢方認為，王男沒有其他積極證據與犯行，無法認定王涉嫌違反公職人員選舉罷免法，偵結予以不起訴處分。

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