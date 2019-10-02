南方澳斷橋慘案！張麗善高分貝請中央經費挹注　進行危橋整修

▲台西N13號橋,判定為海砂橋,鄉公所1日緊急封閉 。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

鑒於1日上午宜蘭南方澳跨港大橋發生倒塌意外，縣長張麗善關切縣內橋梁結構之安全，1日要求縣府工務處進行全面橋梁盤點，其中位於台西鄉和豐村的Ｎ13號橋，檢測為海砂橋，立即通知鄉公所緊急封閉，並於2日上午前往危險等級的臺西N13橋進行勘查。

張麗善表示，107年縣府委託專業橋梁檢測公司針對轄管之橋梁進行橋樑檢測，檢測結果建議改建橋樑計有臺西N13橋一座，臺西N13橋樑長25.4m 寬5m，橋身老舊破損，竣工時間長遠到不詳，推估恐逾半世紀，檢測為危險等級，粗估改建經費為1200萬元。另外依安全分級建議:需儘速修復者50座，粗估維修經費為1,500萬元整；再者需一年內修復224座，粗估維修經費為2,800萬元整；另例行(三年內)修復者，粗估維修經費為1億500萬元整；概估總計經費高達1億5,000萬元整。





張麗善強調，縣府財政困難，108年本府僅編列4,000萬元委託專業橋梁檢測及維修公司辦理橋梁安全檢測以及維修，依檢測結果分級列管並維修。縣府急需中央挹注經費，協助雲縣進行轄內橋梁的維修作業，以確保鄉親行的安全。