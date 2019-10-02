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41家南亞買主來台採購　促成4200萬美元潛在商機

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▲▼貿協辦南亞商機日，主辦單位外貿協會葉明水秘書長(右3)、國際貿易局倪克浩主任秘書(左2)與印度台北協會史達仁會長(左3)等貴賓合影。（圖／貿協提供）

▲貿協辦南亞商機日，主辦單位外貿協會葉明水秘書長(右3)、國際貿易局倪克浩主任秘書(左2)與印度台北協會史達仁會長(左3)等貴賓合影。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

由國際貿易局與外貿協會舉辦的「2019南亞商機日」，吸引41家來自印度、孟加拉、斯里蘭卡及巴基斯坦的中大型買主出席，其中包括印度最大零售商Reliance Retail、北印度最大鋼鐵製造商Arora Iron & Steel Rolling Mills、斯里蘭卡大型營建公司Sierra Construction以及孟加拉大型塑膠集團Allplast相關企業，針對機械設備、電動車及零組件、淨水及綠能設備，以及家庭與樓宇自動化等產品進行採購。

貿協指出，經過與台灣近200家供應商一對一洽談434場次，共創造出4200萬美元潛在商機，平均每家買主創造102.4萬美元，遠超過去年平均的80.8萬美元。

請繼續往下閱讀...

貿協秘書長葉明水表示，南亞國家已成為全球製造業及品牌業者競相布局的新標的，在全球經濟普遍放緩的情勢下，南亞地區今年的GDP成長率仍上看6.8%，遠高於全球平均成長率3.3%；再加上南亞國家內需市場龐大，擁有約全球1/4人口，是台灣企業不可錯過的重點市場。

葉明水說，其中又以超過13億人口的印度更是充滿無限商機，吸引外資積極進入，台灣對印度投資也呈現大爆發增加。去年台商投資印度總額達3.6億美元，是歷年總投資額一半，目前鴻海、緯創、台達電、東元、中鋼、正新輪胎等企業均已在印度投資設廠，並將進一步擴廠。

國際貿易局主任秘書倪克浩指出，南亞各國尤其是印度、孟加拉、斯里蘭卡及巴基斯坦等為全球舉足輕重的潛力市場，重要性不言而喻，非常歡迎南亞企業來台尋找優質的供應商及投資夥伴。目前貿易局已與印度政府合作建立Taiwan Plus單一服務窗口，為台商及印商尋找投資及合作夥伴，期以更快速有效的方式促進商機。

印度台北協會會長史達仁則強調，台灣與印度雙邊貿易與投資逐年成長，更比喻台灣產業就如同氧氣一般與大家息息相關，全世界每天使用的產品中幾乎都有台灣製造的成分在裡面，即使在成品外觀不易看見，卻極為重要。史會長表示台灣產品與價格極具國際競爭力，非常鼓勵南亞買主與台灣廠商進一步合作。

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